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Türk Yıldızları nefes kesti! Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığını selamladılar

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan simgelerin köprüsü Çanakkale 1915, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları boğazın gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü nefes kesen bir gösteriyle selamladı.

Türk Yıldızları nefes kesti! Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığını selamladılar
Ekleme: 19.03.2022 - 00:29 Güncelleme: 19.03.2022 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Türk Yıldızları nefes kesti! Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığını selamladılar
2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete giren boğazın gerdanlığı simgelerin köprüsü olarak anılıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da açılış töreninin ardından nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.


Türk Yıldızları nefes kesti! Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığını selamladılar

Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuşurken Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da açılışın ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları nefes kesti! Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığını selamladılar


Türk Yıldızları nefes kesti! Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığını selamladılar

İşte Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösteri uçuşundan kareler…
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