Türk Yıldızları nefes kesti! Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığını selamladılar

2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete giren boğazın gerdanlığı simgelerin köprüsü olarak anılıyor.Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da açılış töreninin ardından nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuşurken Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da açılışın ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi.İşte Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösteri uçuşundan kareler…