Putin'in 14 bin dolarlık montu tartışma yarattı

Putin, Rusya'nın ulusal bayrakları ve işgalin güçlü bir sembolü haline gelen 'Z' harfiyle işaretlenmiş pankartlar taşıyan kalabalığa hitap etmek için Moskova'nın Luzhniki Dünya Kupası stadyumun seçti.Kırım bölgesini ilhak etmek için Ukrayna'ya yaptığı son saldırının yıldönümü nedeniyle miting çağrısı yapan Putin, Kırım'la 'ortak kaderi' paylaşmaktan, 2014'te bölgenin 'Nazilikten arındırılmasından' ve 'şu anda Ukrayna'da savaşan askerlerin cesaretinden' bahsetti. Rus lider 'Rusya, Rusya, Rusya' tezahüratlarıyla karşılandı.İNCİL'DEN ALINTI YAPTI: RUHUNU FEDA ETMEKTEN BÜYÜK SEVGİ YOK'Nazizmin olmadığı bir dünya için' ve 'Rusya için' yazılı pankartların önünde konuşan Rusya lideri, saldırı gerekçesini yineledi: 'Askeri operasyonumuzu başlatma nedenimiz, Donbass'taki insanları acı ve soykırımdan kurtarmaktır.'Putin stadı dolduranlara ruhunuzu feda etmek en büyük sevgi dedi 14 bin dolarlık montu tartışma yarattıPutin daha sonra, tüm Rusların 'evrensel değerleri' için savaştığını söylediği 'özel operasyonda' yer alan askerlere övgüde bulundu. Stadyumun etrafındaki ekranlara 'biz kendimizden olanı terk etmeyiz' ibareleri yerleştirildi. Putin, İncil'deki bir sözü değiştirerek şöyle dedi: 'İnsanın arkadaşları için ruhunu feda etmesinden daha büyük bir sevgi yoktur.'14 BİN DOLARLIK MONT: 'KAZ CİĞERİ VE İSTİRİDYE DÜŞKÜNLERİ' DEMİŞTİPutin'in etkinlikte giydiği mont ise tartışmalara yol açtı. Medya kanalı Nexta, Putin'in yaptığı konuşma sırasında İtalyan lüks moda evi Loro Piana'nın 14 bin dolar değerindeki bir montu giydiğini yazdı. Bu iddia üzerine İtalyan moda evinin sosyal medya hesaplarına tepki mesajları yağdı.Putin stadı dolduranlara ruhunuzu feda etmek en büyük sevgi dedi 14 bin dolarlık montu tartışma yarattıİtalya'da Loro Piana etiketi Twitter'da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Sosyal medyadaki mesajlarda, Putin'in henüz birkaç gün önce yaptığı bir konuşmada Batı yanlısı Rusları, 'kaz ciğeri ve istiridye düşkünlükleri' gerekçesiyle eleştirdiği ve vatan hainliğiyle suçladığı hatırlatıldı. Putin'in 14 bin dolar değerinde olduğu iddia edilen montunun Rusya'da ortalama yıllık maaşın 2 katına denk geldiğine de dikkat çekildi.ZELENSKİY: O STADYUMDA 14 BİN ÖLÜ OLDUĞUNU HAYAL EDİNPutin'in bir stadyumda on binlerce kişiye hitap etmesi ve yüzbinlerce kişinin Kırım kararına ve Rusya politikalarına destek mitingleri yapmasını eleştiren Zelenskiy, 'Bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kırım'ın ele geçirilmesinin yıl dönümü ile ilgili birçok söz duyuldu. Büyük bir miting yapıldı. Bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum.Putin stadı dolduranlara ruhunuzu feda etmek en büyük sevgi dedi 14 bin dolarlık montu tartışma yarattıMoskova'daki mitinge yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı bildirildi. 100 bini sokaklarda, yaklaşık 95 bini stadyumda. Yaklaşık olarak aynı sayıda Rus askeri Ukrayna'nın işgaline katıldı. Moskova'daki o stadyumda 14 bin ölü, on binlerce yaralı ve sakat kalan insanları hayal edin. Bu savaşın bedeli 3 haftadan fazlası. Savaş bitmeli. Ukrayna'nın önerileri masada' diye konuştu.