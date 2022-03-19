Mardin'de HDP'nin etkinliği sonrası polise taşlı saldırı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP öncülüğünde düzenlenen ve terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılan nevruz etkinliği sonrasında bir grup polis ekiplerine taşla saldırdı. TOMA'larla gruba müdahale eden ekipler, zanlıları gözaltına aldı.
Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı.
ÖCALAN LEHİNE SLOGANLAR
Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.
POLİSE TAŞ ATAN EKİBE MÜDAHALE
Etkinlik sonunda, taş atan gruba polis müdahale etti.
Grup ara sokaklara dağılırken, gözaltına alınanlar oldu.