Mardin'de HDP'nin etkinliği sonrası polise taşlı saldırı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP öncülüğünde düzenlenen ve terörist başı Abdullah Öcalan için sloganlar atılan nevruz etkinliği sonrasında bir grup polis ekiplerine taşla saldırdı. TOMA'larla gruba müdahale eden ekipler, zanlıları gözaltına aldı.