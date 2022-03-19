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İşgal saldırılarında 24'üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 24'üncü gününe girdi. Rus birlikleri ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna'daki sivil can kayıpları her geçen gün artıyor. İki ülke arasında çevrim içi olarak devam eden müzakere görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması ise ateşkes umudunu giderek azaltıyor.

İşgal saldırılarında 24'üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor
Ekleme: 19.03.2022 - 01:18 Güncelleme: 19.03.2022 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
İşgal saldırılarında 24'üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor
Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 24'üncü gününde devam ediyor.

İki ülke arasındaki müzakereler çevrimiçi olarak devam ederken, dün konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Ukrayna'da her gün onlarca sivil saldırılar sonucu hayatını kaybederken, müzakerelerden bir sonuç çıkmaması ateşkes umudunu giderek azaltıyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.37: BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad adına yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki savaştan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sumi şehrine insani yardımların gönderildiği belirtildi.

00.14: Ukrayna'da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

00.03: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ABD'nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi.
İşgal saldırılarında 24'üncü gün: Rusya’nın saldırıları devam ederken ateşkes umudu giderek azalıyor
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