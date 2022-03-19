İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin! Bakın ne işe yarıyor

İbn-i Sina, sağlık alanında yaptığı çalışmalarla günümüze ışık tutuyor. Birçok hastalık ve rahatsızlık için çözümlerini not ederek günümüzde gelmesini sağlayan hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın diz ağrılarından kurtulmak için kuyruk yağını dizlere sarmayı tavsiye ettiği biliniyor. Peki dize kuyruk yağı nasıl sarılır, ne işe yarar?Sağlıklı yağlar, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir. Bu noktada kuyruk yağı genellikle zararlı olarak akıllarda yer edinmiştir. Hayvanlar yağlar arasında koku ve tat olarak en ağır olanı kuyruk yağıdır diyebiliriz. Bu nedenle tüketilme oranı da az.KEMİK ERİMESİ, DİZ AĞRISINA KUYRUK YAĞI TEDAVİSİAncak yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır. Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur. Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbni-i Sina tarafından da reçete edilmiştir.DİZE KUYRUK YAĞI SARMAKKuyruk yağının tüketilmesi kas ve kemik gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar. Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder.Kuyruk yağının ağrıyan dize eritip sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır.En uygun tedavi yöntemi için öncelikle mutlaka doktorunuza danışınızKUYRUK YAĞININ FAYDALARIGelişim çağında olan çocuklarda kas ve kemik gelişiminin sağlıklı olmasını sağlar.Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Tansiyonun dengede kalmasını sağlar.Damar tıkanıklıklarına karşı koruma sağlar. Kalp ve damar hastalıkları riskini düşürür.Sinir sistemi üzerinde olumlu ve yumuşatıcı etkiler oluşturur. Böylelikle romatizma ve felç riskini minimalize eder. Ayrıca vücuttaki titreme ve yanı sıra siyatik hastalıklarından da korur.Bağışıklık sisteminin virüs, enfeksiyon ve serbest radikallere karşı her zaman dirençli kalmasını sağlar.Kuyruk yağı cilt hücrelerinin yenilenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.