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Biden'ın Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlamasına Kremlin'den tepki: Affedilemez

ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 'savaş suçlusu' olarak nitelemesine Kremlin'den tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tür söylemleri kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz." dedi.

Biden'ın Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlamasına Kremlin'den tepki: Affedilemez
Ekleme: 17.03.2022 - 01:23 Güncelleme: 17.03.2022 - 01:30 / Editör: Ozge Selin
Biden'ın Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlamasına Kremlin'den tepki: Affedilemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya DEvlet Başkanı Vladimir Putin'e 'savaş suçlusu' demesine ilişkin konuştu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya çapında ABD'nin bombalarıyla yüz binlerce insanın öldüğünü belirterek, “ABD Başkanı Biden'ın bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin 'Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?' sorusu üzerine önce 'Hayır.' yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için 'O bir savaş suçlusu.' demişti.

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