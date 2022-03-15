  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!

İBB'ye bağlı İETT otobüslerinin rezaleti bitmek bilmiyor. Son olarak 16S Sabiha Gökçen - Uzunçayır Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

Ekleme: 15.03.2022 - 09:57 Güncelleme: 15.03.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT'nin rezaletlerine hergün bir yenisi ekleniyor.

İETT otobüsleri sık sık kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelirken, son olay Yakacık'ta yaşandı.

Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!

16S Sabiha Gökçen - Uzunçayır Metrobüs seferini yapan İETT otobüsü Yakacık'ta arızalandı.

Yolcular otobüsten inerek, yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.

Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!

Yolculardan biri 'Her akşam aynı rezalet...' sözleriyle tepki gösterdi.


Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!
Rusyada TV çalışanı Marina Ovsyannikova'dan canlı yayında 'savaşa hayır' protestosu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı
Miçotakis'in İstanbul ziyaretinde Başkan Erdoğan'ın ikram ettiği leblebi helvası Yunanistan'da en çok merak edilen tarif!
Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı: Rusya'nın kaybı Çeçenistan'ı geçti
Yerli savaş uçağının hangardan çıkacağı tarih belli oldu!
Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak!
Altında daha çok kazandıracak yeni sistem! İşte detaylar...
İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek
Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi
Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Mete Yarar'dan Alman basınının 'SİHA ikiyüzlülüğü' üzerinden öneri: Okullarda ders olarak gösterilmeli
Pentagon'dan Çin'e gözdağı: Rusya'ya destek verilirse sonucu ağır olur
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yeniden geliyor, 4 gün sürecek
İBB'nin ağaç katliamıyla ilgili çarpıcı sözler: Muhalefet keserse 'ağaçlar hasta' hükümet keserse 'doğa düşmanı'
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Fransa Cumhurbaşkanı Macron havacı kıyafeti giydi! 'Zelenskiy taklidi' dendi
BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
14 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

Amerikalı astronotun en zor görevi! Başarırsa yeni bir rekor olacak

Amerikalı astronotun en zor görevi! Başarırsa yeni bir rekor olacak