Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!
İBB'ye bağlı İETT otobüslerinin rezaleti bitmek bilmiyor. Son olarak 16S Sabiha Gökçen - Uzunçayır Metrobüs seferini yapan İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT'nin rezaletlerine hergün bir yenisi ekleniyor.
İETT otobüsleri sık sık kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelirken, son olay Yakacık'ta yaşandı.
16S Sabiha Gökçen - Uzunçayır Metrobüs seferini yapan İETT otobüsü Yakacık'ta arızalandı.
Yolcular otobüsten inerek, yollarına yürüyerek devam etmek zorunda kaldı.
Yolculardan biri 'Her akşam aynı rezalet...' sözleriyle tepki gösterdi.