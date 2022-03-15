İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 20'nci gününde devam ediyor.İki ülke, dün yeniden müzakere masasına oturdu. Online olarak gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü toplantısından da sonuç çıkmadı. Heyetlerin bugün yeniden bir araya geleceği belirtildi.Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yabancı uyruklu paralı savaşçı gönderdiğini belirterek, 'Tüm yabancı paralı savaşçıların Ukrayna'da bulundukları yerleri biliyoruz. Bu yerlere saldırılar düzenleyeceğiz.' dedi.İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...00.09: ABD televizyon kanalı FOX News muhabiri Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı. İngiliz asıllı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı sırada Ukrayna'nın başkenti Kiev'ın dış bölgesinde güvenlik açısından riskli bir alanda görev yaptığı belirtildi.23.20: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol şehrinin çevresindeki yerleşim yerlerinde bulunan Ukrayna güçlerinin yok edildiğini ve tahliyeler için şehre otobüslerin geldiğini duyurdu.