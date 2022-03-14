TOKİ Kahramanmaraş Elbistan Kura Sonuçları Belli Oldu Mu? TOKİ Kahramanmaraş Elbistan Kura Sonuçları İsim Listesi

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi birçok vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi sonuçları belli oldu mu sorusu yer aldı. Peki, TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte merak edilenleri...

TOKİ Kahramanmaraş Elbistan Kura Sonuçları Belli Oldu Mu?



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TOKİ Kahramanmaraş ilinde inşa edilen konutlar için kura çekimi heyecanla bekleniyordu. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş konuyla ilgili araştırmalara başladı.veen sık aratılanlar arasında yer alıyor. 215 konut için yapılan kura çekimleri için vatandaşlar kuranın yapılacağı bu günü iple çekiyordu.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura sonuçları ev alma hayali kuran birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. 215 konut için yapılan çekiliş bugün itibariyle sonuçlandı. 165 tanesi 2+1, 50 tanesi ise 3+1 daireden oluşan çekilişin isim listesi ise şu şekilde;Selamet TaşFatma ErYusuf HayvaSezer YıldırımCevriye YükselCuma HayaloğluZeliha DemirSoner SimsarŞahin ŞeranHacı Sefer KüpçüoğluEmre KarakuşHacı OSman ArmutAli YiğitZöhre KasapoğluSerpil KaraoğlanMemet Ali KarakaşBünyamin TontuşNuray TanrıverdiAli ÖzdemirMehmet Yaşar KöselerAhmet ArıHatice ElmasHacer BeyazgülElif ÖzerZüleyha ElÇağlayan YılmazSonül TataRasim KurtHasan ElmasMurat BilirRecep Tayyip KahramanYunus EMre İlkerGamze Nur PolatÜLkü KartalMeryem DumanHatice DenizBekir KangalMuhammet Ali KılınçAykut TölekMusa GülBayram SimsarÖmer ÇıngıMedine KarakayaHarun BazArif GülTuğba DemirDilek BozoğluYener DeveciKadir GöçerYusuf DemirMustafa Burak EkiciOsman CırıkCuma PolatKemal GeneralYasin AydoğanSelim ŞahinMehmet KasapoğluMelek NacarFadime BinboğaAbdullah ÇetinPerihan ÖztürkBarış ÜnalSemanur ÖzenMeryem GöktürkEmrah PolatMustafa TaşKenan KarakoçFaruk KanmazZeki GüdenYaşar TaşYılmaz ŞengülMurat ArpacıŞuayip ŞakalarBanu CerenDöngü GökEmrullah ZenginMese GülHakan TatAlparslan YılmazGülizar AslanFurkan AğtaşHarun CoşkunEmine GüngörPınar ÇevikKura sonuçlarının ardından ev sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar yatırdıkları ücreti geri almak için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Başvuru yapanlar Ziraat Banaksı üzerinden 2 iş günü içerisinde paralarını geri alabilecek. Ayrıca şubeye gitmeye gerek kalmadan ATM üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.vehakkında detayları sizler için derledik. Konuyla ilgili olarak güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.