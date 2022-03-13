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Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı. Yavoriv'deki askeri üsse 30 füze ateşlendiği bildiriliyor. Üsse en az 9 kişinin öldüğü, 57 kişinin de yaralandığı açıklandı. Üstte NATO tarafından Ukraynalılara eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunuyordu.

Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Ekleme: 13.03.2022 - 15:42 Güncelleme: 13.03.2022 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Rusya'nın Ukrayna işgalinde 18. güne girildi.

Haftaiçi Ukrayna'nın batısındaki bazı kentlere ilk kez saldıran Rusya, Ukrayna'nın Polonya sınırına yalnızca 25 kilometre mesafedeki bir askeri üssü hedef aldı.

Yavoriv'deki askeri üsse 30 füze ateşlendiği bildiriliyor.

Lviv'e bağlı bölgede NATO tarafından Ukraynalılara askeri eğitim verilen Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi bulunuyordu.

DOKUZ ÖLÜ, 57 YARALI VAR
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, NATO eğitim üssünün Ruslar tarafından hedef alındığını doğruladı ve 'terörist saldırı' ifadesini kullandı. Reznikov'un verdiği bilgiye göre, yabancı eğitimciler saldırı sırasında üsteydi.

Lviv kenti yöneticileri ise, Rus işgalcilerin 30 roket fırlattığı üste en az 9 kişinin öldüğünü, 57 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, NATO'ya ait eğitim üssünün vurulduğu Yavoriv'de çok sayıda ambulansın olay yerinde olduğunu söylüyor. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, füze saldırısının ardından 19 ambulans sirenleri açık halde askeri üsten ayrıldı.

İlk kez bu kadar batıda bir noktayı hedef alan Rusya, aynı zamanda uluslararası bir üssü de vurmuş oldu.

Ukrayna'da bulunan Buzzfeed muhabiri Christopher Miller, saldırının Lviv Belediye Başkanı tarafından doğrulandığını aktardı. Miller, şubat ayında Yavoriv'deki NATO üssünü ziyaret ettiğini hatırlatıp ABD'li askerlerin Ukraynalılara eğitim verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı

2007'DE KURULDU
Kısa adı IPSC olan eğitim merkezi, Ukrayna'da 2007 yılında kuruldu.

BBC, üssün kısa süre öncesine kadar yabancı askerlere ev sahipliği yaptığını bildiriyor. NATO belgelerine göre, üste özellikle Ukraynalı ve diğer ülkelerden askerlere mayın temizleme eğitimleri verildi.

BBC Muhabiri Myroslava Petsa, Yavoriv'deki üssün Ukrayna'daki iki IPSC merkezinden biri olduğunu yazdı. Petsa ayrıca, vurulan üssün NATO ve Avrupa Birliği sınırına kilometrelerce uzaklıkta olduğunu da vurguluyor.
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
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