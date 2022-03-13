  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası yine aynı manzaralar ortaya çıktı. Şehir genelinde kitlenen trafik ve kayan araçların yanı sıra İETT otobüslerinin karla imtihanı da objektiflere yansıdı. Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalışırken, Sultangazi'de ise kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı.

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
Ekleme: 13.03.2022 - 11:26 Güncelleme: 13.03.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Görüş mesafesi 200 metreye kadar düştü.

Vatandaşlar, araçlarını bırakarak toplu taşımaya yöneldi.

Ümraniye'de yoğun kar yağışı ile birlikte seyir halinde olan ve içerisinde yolcu bulunan bir İETT aracı da yolda kaldı. Aracın içerisinde zıplayarak hareket etmesini sağlamak isteyen yolcuların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı

Ümraniye'de etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan İETT aracında bulunan yolcular ise otobüs içerisinde zıplayarak aracı hareket ettirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de kar ile kaplı yolda İETT otobüsleri mahsur kaldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti. Yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolcuların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşları İETT otobüsünü ittiği anlar kameralara yansıdı.

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı

Pendik Güzelyalı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kar yağışı nedeniyle 4 İETT aracı yolda kaldı. 133 ve 133 KT Pendik-Kartal istikameti güzergâhında olan İETT araçları yolda kalınca işe gitmeye çalışan vatandaşlar soğuk havada inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen vatandaşların yoğun kar yağışı altında güçlükle yürüdüğü görüldü. Sabahın erken saatlerinde ise 2 İETT otobüsünün de yolda kalmasıyla kontak kapattığı görüldü.

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı

Ali Yılmaz isimli bir vatandaş, “Daha önceden yapılan uyarılara rağmen tuzlama yok, herhangi alınan bir önlem yok. Gördüğünüz gibi İETT'ler kontak kapattı. Yolcular inmek zorunda kaldı. Ana caddelerde bile tuzlama yok. İnsanlar şuanda perişan durumda” diyerek tepki gösterdi.

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı

- ÜMRANİYE'de karlı yolda kayan İETT otobüsü sokak girişindeki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, elektrik panosundaki patlamalar otobüsten inen yolcularda korku ve paniğe neden oldu.

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı

Fatih'te yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yollarına yaya olarak devam ederken, otobüs sürücüleri araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı

Sarıyer'de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılıyor! 'En'lerin projesinde bu detaylara dikkat: Türkiye'de ilk olacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu! Yeni boyut: Dünyada sayılı...
Benzin ve motorin fiyatı için indirim bekleniyor! Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak!
İşgal saldırılarında 18'inci gün: Zelenskiy'den 'Şehirlerimiz haritadan silindi' itirafı
Kar sonrası İstanbul'da şaşırtmayan görüntüler: Vatandaşlar içerisinde zıplayarak hareket ettirmeye çalıştı
Tanju Özcan HDP’liler tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Korkacağımı mı sanıyorsunuz Kandil'in kiralıkları
Bilgi teknolojilerinde 1 milyon gence iş kapısı açılıyor!
Rus ordusu kadın ve çocuklardan oluşan sivil grubu vurdu: Yedi kişi hayatını kaybetti
İBB asırlık ağaçları tedavi etmeden kökten kesti! Anıt çınarlarla ilgili şoke eden gerçek! Reklam panosu mu asılacak?
FETÖ'nün yeni para trafiği deşifre oldu!
Erbil'de ABD Konsolosluğuna roketli saldırı!
Mansur Yavaş Cumhuriyet Tarihinin en büyük kadrolaşma rekorunu kırdı
İsmail Saymaz: Medyamız büyütüyor sanıyordum ama gerçekten de Ukrayna'da Türk'üm deyince Bayraktar diyorlar
İstanbullu yollarda kaldı: Toplu taşımada yoğunluk
İngiliz The Economist, Millet İttifakı'nın adaylık kavgasına daldı!
İstanbul'da kar küreme araçları yolda kaldı
CHP'li İBB'nin kar mücadele etmediği İstanbul'dan dehşet görüntüler!
Mesaj atmayı bari becerin! CHP'li İBB'den Milli şaire büyük saygısızlık!
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler çevrim içi olarak devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk şehitlik anıtına saldırıya tepki
Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

Yerli otomobil TOGG karlı yollarda: Zorlu testi başarıyla geçti

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den İstanbul için haritalı hava durumu ve kar yağışı uyarısı

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Dünya üzerinde bu alandan sadece 3 tane var

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Bakan Koca paylaştı! 'Türkiye’de ilk...''

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu

Yoğun kar yağışı! Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve TIR geçişi durduruldu