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13 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 13 Mart İDO ve BUDO Seferleri İptal Mi?

BUDO sefer iptaller birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Mart BUDO seferleri iptal mi sorusu yer alıyor. Peki, 13 Mart BUDO seferleri iptal mi? 13 Mart BUDO iptal seferler listesi nasıl? 13 Mart İDO seferleri iptal mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.03.2022 - 11:17 Güncelleme: 13.03.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
13 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 13 Mart İDO ve BUDO Seferleri İptal Mi?
13 Mart itibariyle ülke genelinde olumsuz hava koşulları etkili oldu. Bu nedenle BUDO ve İDO seferlerinin iptal edilip edilmediği merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise 13 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 13 Mart İDO seferleri iptal mi sorusu yer aldı. 13 Mart BUDO ve İDO sefer iptalleri hakkında bilgi sahibi olmak için haberin detaylarını inceleyebilirsiniz. 

13 Mart BUDO Seferleri İptal Mi?


13 Mar tarihinde ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Mart BUDO seferleri iptal mi sorusu yer aldı. Seyahat planı olan birçok vatandaş konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte 13 Mart BUDO iptal seferler listesi şu şekilde;

13.03.2022 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.03.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.03.2022 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
13.03.2022 18:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

13 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 13 Mart İDO ve BUDO Seferleri İptal Mi?


13 Mart İDO İptal Seferler Listesi


13 Mart tarihinde ülke genelinde şiddetli kar yağışının etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 13 Mart İDO seferleri iptal mi sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak araştırmalar hızlandı. İDO tarafından yapılan açıklamada “11-12-13 Mart (Cuma, Cumartesi, Pazar) günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

BUDO Bilet Fiyatları Ne Kadar?


BUDO bilet fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Seyahat planı olanlar ve bilet almak isteyenler konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında ise BUDO bilet fiyatları ne kadar sorusu yer alıyor. İşte güncel BUDO bilet fiyatları listesi;

Tam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.

Öğrenci (6-27) ₺78,00. Kampanya ₺39,00.

Gazi-Şehit Yt. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.

Engelli. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.

Çocuk. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.

Basın. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.

65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.


13 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 13 Mart İDO ve BUDO Seferleri İptal Mi?

BUDO ile Mudanya İstanbul Arası Kaç Saat?


Konuyla ilgili en sık aratılan sorulardan biri de BUDO ile Mudanya İstanbul arası kaç saat sorusu oldu. İstanbul ile Bursa arasındaki ulaşımı kolaylaştıran BUDO birçok kişi tarafından kullanılan ulaşım araçları arasında yer almaktadır. BUDO ile İstanbul Bursa arası yaklaşık 1 saat 50 dakika sürmektedir. Bu nedenle Bursa Deniz Otobüsleri yolcular tarafından oldukça sık tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alır.

13 Mart BUDO seferleri iptal mi ve 13 Mart İDO iptal seferler listesi hakkında detayları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirisiniz.
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