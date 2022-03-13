13 Mart BUDO Seferleri İptal Mi? 13 Mart İDO ve BUDO Seferleri İptal Mi?

13 Mart BUDO Seferleri İptal Mi?







13 Mart İDO İptal Seferler Listesi

BUDO Bilet Fiyatları Ne Kadar?

BUDO ile Mudanya İstanbul Arası Kaç Saat?



13 Mart itibariyle ülke genelinde olumsuz hava koşulları etkili oldu. Bu nedenle BUDO ve İDO seferlerinin iptal edilip edilmediği merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer aldı.hakkında bilgi sahibi olmak için haberin detaylarını inceleyebilirsiniz.13 Mar tarihinde ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Seyahat planı olan birçok vatandaş konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşteşu şekilde;13.03.2022 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.13.03.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.13.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.13.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.13.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.13.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.13.03.2022 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.13.03.2022 18:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.13 Mart tarihinde ülke genelinde şiddetli kar yağışının etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak araştırmalar hızlandı. İDO tarafından yapılan açıklamada “11-12-13 Mart (Cuma, Cumartesi, Pazar) günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerimiz iptal edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.BUDO bilet fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Seyahat planı olanlar ve bilet almak isteyenler konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. En sık aratılanlar arasında isesorusu yer alıyor. İşte güncel BUDO bilet fiyatları listesi;Tam Bilet. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Öğrenci (6-27) ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Gazi-Şehit Yt. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Engelli. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Çocuk. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Basın. ₺78,00. Kampanya ₺39,00.65 yaş üstü ₺78,00. Kampanya ₺39,00.Konuyla ilgili en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. İstanbul ile Bursa arasındaki ulaşımı kolaylaştıran BUDO birçok kişi tarafından kullanılan ulaşım araçları arasında yer almaktadır. BUDO ile İstanbul Bursa arası yaklaşık 1 saat 50 dakika sürmektedir. Bu nedenle Bursa Deniz Otobüsleri yolcular tarafından oldukça sık tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alır.vehakkında detayları sizler için derledik. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirisiniz.