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Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok market ve eczaneler yağmalandı

Kızılhaç Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Sasha Volkov bulunduğu Mariupol kentindeki son durumu anlattı. Volkov, Kızılhaç genel merkezine telefonla yaptığı açıklamada “Birçok kişinin içecek suyu yok. Tüm marketler ve eczaneler 4 veya 5 gün önce yağmalandı” dedi.

Ekleme: 12.03.2022 - 10:22 Güncelleme: 12.03.2022 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Kızılhaç Ukrayna Heyeti Başkan Yardımcısı Sasha Volkov, Rusya ordusunun kuşattığı Mariupol’den Kızılhaç genel merkezine telefonla kentteki son durum hakkında bilgi verdi. Volkov kentte elektrik, su ve gaz tedarikinin bulunmadığını belirterek halkın ısınmadığını ifade etti.

ABD'nin Polonya-Ukrayna sınırında oluşturduğu askeri üssün olduğu bölgede hava savunma sistemlerinin kurulduğu gözlemlendi.

DİYABET VE KANSER HASTALARI İLAÇ BULAMIYOR

Volkov açıklamasına şöyle devam etti;

“İnsanlar hala su bulmak için uğraşıyor. Kent belediyesi nüfusun yoğun olduğu noktalarda şişe su tedariki sağlıyor ancak yeterli değil. Birçok kişinin içecek suyu yok. Tüm market ve eczaneler 4 veya 5 gün önce yağmalandı. Bazılarının hala yiyeceği var ama ne kadar süre yeteceğinden emin değilim. Birçok kişi çocukları için yiyeceği olmadığını bildirdi. Yine birçok kişi özellikle diyabet ve kanser hastaları çeşitli ilaç ihtiyaçlarını bildirdi. Ama artık kentte bunları bulmanın imkanı yok. Hastaneler kısmen işlevsel çünkü kent belediyesi yakıt sağlıyor.”
Antalya’daki üçlü zirveye katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro dün yaptığı basın açıklamasında, görüşmelerde önceliğinin Mariupol’e insani koridor açılması olduğunu belirtmişti.
Kızılhaç Ukrayna: Mariupol’de içecek su yok market ve eczaneler yağmalandı
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