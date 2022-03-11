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Resmi olarak açıklanmadı ama... Merak edilen o soru sonunda yanıt buldu!

Apple'ın "Peek Performance" etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone SE'nin (iPhone SE 3. nesil) RAM kapasitesi ortaya çıktı. A15 Bionic işlemcisine sahip olan ve 5G desteği ile gelen yeni iPhone SE'nin Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da iPhone SE 2020'ye nazaran daha fazla RAM içerdiği belirlendi. Peki yeni iPhone SE'nin RAM'i ne kadar?

Ekleme: 11.03.2022 - 01:28 Güncelleme: 11.03.2022 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
Resmi olarak açıklanmadı ama... Merak edilen o soru sonunda yanıt buldu!
Apple, 8 Mart'ta Peek Performance etkinliğini düzenleyerek yeni iPhone SE'yi (iPhone SE 3. nesil, iPhone SE 3 veya iPhone SE 2022) tanıttı. Yeni iPhone SE, A15 Bionic işlemci, 5G desteği, daha uzun pil ömrü, kamera geliştirmeleri ve daha dayanıklı cam gibi özelliklere sahip. Peki yeni iPhone SE'nin RAM kapasitesi ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı...

YENİ iPHONE SE RAM KAPASİTESİ İLE SELEFİNİ GERİDE BIRAKTI
Macrumors'un aktardığı kadarıyla geliştirici Moritz Sternemann'ın yardımıyla üçüncü nesil iPhone SE'nin 4 GB RAM'e sahip olduğu onaylandı. Bir önceki iPhone SE'de 3 GB RAM yer alıyordu.

Yeni iPhone SE'de selefine nazaran daha fazla RAM olması, fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarının ve Safari'nin performansına olumlu katkı sunabilir.

YENİ iPHONE SE'NİN FİYATI
Yeni iPhone SE'nin fiyatı ABD pazarında 429 dolardan başlıyor. Telefon ülkemizde ise 10.999 TL başlangıç fiyatıyla 18 Mart'ta ön siparişe, 25 Mart'ta ise satışa açılacak.
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