Evde Kolay Tart Kek Nasıl Yapılır? 20 Dakikada Yumuşak Tart Kek Tarifi





20 Dakika Yumuşacık Tart Kek Tarifi İçin Malzemeler

Evde Kolay Tart Kek Nasıl Yapılır?



Evde kolay tart kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Misafirlerine arklı tarifler sunmak isteyenler ve sürekli aynı tarifleri denemekten sıkılanlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle birçok kişi tart kek hakkında detayları merak ediyor.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kolay tart kek tarifi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kolay tart kek için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Evde kolay tart kek yapmak için dikkat etmeniz gereken önemli bir detay da malzemelerin kalitesidir. Kaliteli ve taze ürünler tercih ettiğiniz zaman çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarmanız mümkün olacaktır. İşte2 adet yumurta1 çay bardağı toz şeker1 çay bardağı süt1 çay bardağı sıvı yağ2 çay bardağı un1 paket kabartma tozu1 paket vanilya2 yemek kaşığı tepeleme kakaoMuhallebisi için2 su bardağı süt3 yemek kaşığı şeker2 yemek kaşığı tepeleme un1 paket vanilya1 tatlı kaşığı margarinYarım su bardağı hindistan ceviziKalıbı yağlamak için;Margarin ve ya tereyağıEvde kolay tart kek için gerekli malzemeler alındıysasorusunun cevabına geçebiliriz. Sürekli aynı tarifi uygulamaktan sıkılan birçok kişi bu tarif hakkında detayları merak ediyor. Uğraştırıcı olarak gözükse de kolaylıkla evinizde bu tarifi ortaya çıkarabilirsiniz. Evde kolay tart kek hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle misafirlerinizin yüzünü güldürecek. Bu tarif için ilk olarak şeker ve yumurtayı mikserle iyice çırpın. Ardından sütü ve sıvı yağı ekleyip diğer malzemeleri de ilave edip iyice karıştırın. Margarinle iyice yağladığınız kek kalıbına kek harcını ilave edin. 170 derecelik fırına koyduktan sonra 15-20 dakika boyunca pişmesini bekleyin. Ardından keki fırından alın ve soğumasını bekledikten sonra kalıbından çıkarın. Muhallebisi için vanilya ve margarin dışındaki tüm malzemeleri alıp koyulaşana kadar çırpın. Ardından vanilya, margarin ve Hindistan cevizini ekleyin. Altını kapattıktan sonra iyice karıştırmaya devam edin. Muhallebi ılık bir hale geldiğinde tartın içine dökün. Biraz ılıdıktan sonra buzdolabına koyun ve 1-2 saat boyunca buzdolabında bekletin. Ardından kekinizi çıkarın. Bıçağın ucunu ıslatarak çok daha rahat bir şekilde kekinizi kesebilirsiniz. Servis tabağına koyduktan sonra afiyetle tart kekinizi tüketebilirsiniz.r vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı tariften anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.