Evde Kolay Tart Kek Nasıl Yapılır? 20 Dakikada Yumuşak Tart Kek Tarifi
Evde kolay tart kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay tart kek nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, evde kolay tart kek nasıl yapılır? Evde kolay tart kek tarifi nedir? Tart kek için gerekli malzemeler neler? İşte merak edilenler...
Evde kolay tart kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay tart kek nasıl yapılır ve 20 dakikada tart kek nasıl yapılır soruları yer alıyor. Misafirlerine arklı tarifler sunmak isteyenler ve sürekli aynı tarifleri denemekten sıkılanlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle birçok kişi tart kek hakkında detayları merak ediyor. Evde kolay tart kek nasıl yapılır ve 20 dakikada kolay tart kek tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
20 Dakika Yumuşacık Tart Kek Tarifi İçin Malzemeler
Kolay tart kek tarifi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kolay tart kek için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Evde kolay tart kek yapmak için dikkat etmeniz gereken önemli bir detay da malzemelerin kalitesidir. Kaliteli ve taze ürünler tercih ettiğiniz zaman çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarmanız mümkün olacaktır. İşte evde kolay tart kek tarifi için gerekli malzemeler;
2 adet yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
2 çay bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı tepeleme kakao
Muhallebisi için
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı tepeleme un
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı margarin
Yarım su bardağı hindistan cevizi
Kalıbı yağlamak için;
Margarin ve ya tereyağı
Evde Kolay Tart Kek Nasıl Yapılır?
Evde kolay tart kek için gerekli malzemeler alındıysa evde tart kek nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. Sürekli aynı tarifi uygulamaktan sıkılan birçok kişi bu tarif hakkında detayları merak ediyor. Uğraştırıcı olarak gözükse de kolaylıkla evinizde bu tarifi ortaya çıkarabilirsiniz. Evde kolay tart kek hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle misafirlerinizin yüzünü güldürecek. Bu tarif için ilk olarak şeker ve yumurtayı mikserle iyice çırpın. Ardından sütü ve sıvı yağı ekleyip diğer malzemeleri de ilave edip iyice karıştırın. Margarinle iyice yağladığınız kek kalıbına kek harcını ilave edin. 170 derecelik fırına koyduktan sonra 15-20 dakika boyunca pişmesini bekleyin. Ardından keki fırından alın ve soğumasını bekledikten sonra kalıbından çıkarın. Muhallebisi için vanilya ve margarin dışındaki tüm malzemeleri alıp koyulaşana kadar çırpın. Ardından vanilya, margarin ve Hindistan cevizini ekleyin. Altını kapattıktan sonra iyice karıştırmaya devam edin. Muhallebi ılık bir hale geldiğinde tartın içine dökün. Biraz ılıdıktan sonra buzdolabına koyun ve 1-2 saat boyunca buzdolabında bekletin. Ardından kekinizi çıkarın. Bıçağın ucunu ıslatarak çok daha rahat bir şekilde kekinizi kesebilirsiniz. Servis tabağına koyduktan sonra afiyetle tart kekinizi tüketebilirsiniz.
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