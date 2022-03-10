Rusya Ukrayna savaşında tarihi gün! Dünyanın gözü Türkiye'de! İlk kareler geldi...

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için taraflar Türkiye'de masaya oturuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda ateşkesi görüşecek. Saat 11.00'deki tarihi zirve öncesi ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşüyor. İlk görüntüler gelirken, Çavuşoğlu daha sonra Lavrov ile de ikili görüşme yapacak. Daha sonra ise taraflar bir masa etrafında sorunun çözümü için çaba harcayacak. Dünyanın bu toplantıya ilgisi büyük...Tüm dünyanın gözünün Antalya'da olduğu üçlü zirve Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşecek. Heyetler dün Türkiye'ye geldi.Tarihi görüşmenin formatı da belli oldu. Saat 11.00'de başlayacak görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce Ukraynalı mevkidaşı ile masaya oturdu. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Rus mevkdidaşı ile de masaya oturacak. Saatler 11.00'i gösterdiğinde taraflar Türkiye'nin arabuluculuğunda bir masa etrafında toplanacak.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba bir araya geldi. Çavuşoğlu, Kuleba'yı kapıda karşıladı. Heyetler odaya geçti. Toplantıdan ilk görüntüler de geldi.Çavuşoğlu, Kuleba'yı dinledikten sonra Lavrov öncülüğündeki Rus heyeti ile de görüşecek.Zirveyi takip etmek için akredite olan yerli ve yabancı 334 gazeteci, otelin arka tarafındaki ayrı bir giriş noktasından saat 08.00 itibarıyla içeriye alınmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler uzun sıra oluşturdu. Güvenlik taramalarının ardından bakanların basın açıklamalarını yapması beklenen G-20 Liderler Zirvesi'nin de yapıldığı salonun bulunduğu alandaki basın odasına alındı. Zirveyi takip eden gazetecilerin ülkeleri arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor.Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile günler öncesinden güvelik güçleri ve keskin nişancılar en küçük bir olumsuzluğa karşı alarma geçirildi. Polis ve jandarma ile birlikte uzman güvenlik köpekleri de görev yapıyor. Formun yapıldığı Belek Turizm Merkezi'nde keskin nişancılar, özel harekat mensupları, bomba uzmanı köpekler görev yapıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen atış eğitmeni komiser Nisa Aydın'da formda görevlendirildi.