İstanbul'da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbullular bu sabah güne kar yağışı ile uyandı. 5 dakika içerisinde beyaza bürünen İstanbul'a işe gitmek için yola çıkanlar yine zorluk yaşadı. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte detaylar

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yerlikaya, "Meteoroloji bölge müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." dedi.E-5 karayolu Güzelyurt mevkii Metrobüs üst geçitte beyaz örtü ile kaplandı.MAHMUTBEYİstanbul'da sabahın erken saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Mahmutbey'de de trafiğe neden oldu.Yağışın etkili olması ile birlikte Mahmutbey Edirne istikametinde araç trafiği yan yol üzerine verildi. Otoyoldan kar küreme araçlarının da geçtiği ve bazı vatandaşların servis araçlarına yol kenarında bindiği görüldü.Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı