Dünyanın gözü tarihi zirvede! Rusya Ukrayna savaşında dış basın Türkiye’yi manşete taşıdı

15’inci günün yaşandığı Rusya Ukrayna savaşında şiddetli çatışmalar devam ediyor. Rusya, birçok Ukrayna kentini kuşatma altına almışken iki ülke arasındaki müzakerelerden şimdiye dek herhangi bir ateşkes ihtimali de çıkmadı. Yaşanan krizde en başından bu yana arabuluculuk rolünü üstleneceğini söyleyen Türkiye’de bugün tarihi bir zirve gerçekleşiyor. Türkiye’nin arabuluculuğunda Antalya’da masaya oturacak olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’nın bu tarihi görüşmesi, dış basına damgasını vurdu. Savaşın çözümü için Bakan Çavuşoğlu’nun yönetiminde yapılacak görüşmeler, dünyanın gözünü bir kez daha Türkiye’ye çevrildi.

Rusya Ukrayna savaşında 15'inci güne girildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta duyurduğu özel askeri operasyonun ardından başlayan şiddetli çatışmalarda, Ukrayna'nın birçok kenti kuşatma altına alındı.Ateşkes görüşmeleri için Belarus'da bir araya gelen Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri, barışa dair herhangi bir konuda uzlaşıya varmakta başarısız olurken Türkiye, resmi olarak olarabuluculuk rolünü üstlendi. Savaşın başladığı günden bu yana Rusya Ukrayna arasındaki en büyük diplomatik görüşmeye ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünyanın gündemine oturdu.Krizin başından bu yana yapıcı diplomatik rolüyle öne çıkan Türkiye, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu arabuluculuğunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın görüşmesine ev sahipliği yapıyor.Bu tarihi zirveye katılmak için Antalya'ya gelen iki ismin bu görüşmesi ise, yabancı basın tarafından da yakından takip ediliyor.Tarihi zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin de yer aldığı 34 ülkeden 330'un üzerinde gazeteci takip edecekken yabancı basın mensupları, tarihi zirveden çıkacak son dakika gelişmelerini takip etmek için büyük kuyruklar oluşturdu.Zirveyi ilk duyuranlardan olan Reuters haber ajansı, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye gittiğini duyurarak bunun savaşın başından bu yana iki ülkenin üst düzey diplomatları arasında yapılan ilk toplantı olduğuna vurgu yaptı.ABD'li New York Times, tarihi zirvenin önemine vurgu yapan bir başka kaynak oldu. Türkiye'nin, tarihi görüşmeye ev sahipliği yaptığını duyuran NYT, şimdiye dek yapılan bu ilk üst düzey görüşmenin savaşın dengelerini değiştirebileceğine dikkat çekti.Antalya'da yapılan zirvenin barış ihtimalini öne çıkardığını belirten NYT'ın yazısı, Türkiye'nin kritik rolüne de dikkat çekti.France 24 de, zirveyi yakından takip eden medya kuruluşlarından oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, savaşın başından bu yana arabuluculuk çalışmaları yürüttüğüne dikkat çeken France 24, savaşın bu ilk üst düzey görüşmesinin önemine vurgu yaptı.