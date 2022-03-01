Rusya Ukrayna savaşında Putin en korkulan silahını sahaya sürdü! Tam bir canavar...

Rusya-Ukrayna savaşında Putin en korkulan silahını devreye sokuyor. Savaşın 6'ncı gününde Rus ordusu istenilen başarıya ulaşamazkeni Harkov ve Kiev büyük bombardıman altına alındı.Rusya hava sahasını tamamen ele geçirirken, Harkov'u da düşürmek üzere. Rus ordusu, kuşattığı şehrin girişlerine kontrol noktaları bile kurdu. Alman Bild gazetesi Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. Putin'in en korkulan silahını da B Planı olarak devreye aldığı bildirildi.BİLD'DEN FLAŞ İDDİA: İŞTE PUTİN'İN B PLANIAlmanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, Putin'in 'B planını' devreye sokmak için çalışmalara başladığını iddia etti.Gazete, Rusya'nın direnişle karşılaşması sonrasında hızlıca ilerleyemediğini yazarak, Ukrayna ile savaşın çok daha şiddetli olacağını öne sürdü. Gazete, son dönemde Rus ordusunun sivilleri ve hükümet binalarını hedef aldığına dikkat çekerken, 'Putin, en çok korkulan silahını ortaya çıkardı: TOS-1 Buratino çoklu roketatar' ifadesini kullandı.3.5 kilometre menzili olan silahın termobarik savaş başlığına sahip olduğu da kaydedildi. Gazete, ABD merkezli medya kuruluşu CNN'in muhabirinin Ukrayna sınırına yakın olan Belgorod'un güneyinden paylaştığı videoyu da yayınladı. Gazete, TOS-1'in nakliye aracıyla savaşa gönderildiğini yazdı.SURİYE, IRAK VE ÇEÇENİSTAN'DA KULLANMIŞTIBild, 'Putin, bu silahı daha önce Suriye'de, 2. Çeçen savaşında ve Irak'ta kullandı' yorumunu yaptı.