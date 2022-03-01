Rusya Ukrayna Savaşı gölgesinde petrol fiyatları yeni rekorunu kırdı
Brent petrol varil fiyatı günlük bazda yükselişini yüzde 6'nın üzerine taşıdı. Bununla beraber brent petrol, 104,57 dolar düzeyini test ederek 7,5 yılın rekorunu tazeledi. Petrol en son 14 Ağustos 2014 tarihinde 105,07 dolar seviyesinde işlem görmüştü.
Brent petrol varil fiyatı 104,57 dolar düzeyini test ederek 7,5 yılın rekorunu tazeledi. Petrol en son 14 Ağustos 2014 tarihinde 105,07 dolar seviyesinde işlem görmüştü.
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