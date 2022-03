Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...08:00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.07:29: Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.07:20 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi.01.07: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söyledi.00.12: Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna’ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.00.05: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Nükleer savaş bir seçenek değil, dünya Putin'e karşı bir duvar örüyor.ABD'nin Ukrayna'da "uçuşa yasak bölge" kurmasının Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek demek ve böyle bir planımız yok.00.02: Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebizia, ABD'nin 12 Rus diplomatının 7 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istediğini bildirdi.22.30: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konularını görüştü.21.15: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin ilk turunun hemen sonrasında Kiev yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Askeri radar iletişim merkezinin hedef alındığı saldırının, balistik füze ile yapıldığı üzerinde duruluyor.19.15: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının beşinci gününde taraflar arasında ilk görüşme gerçekleşti. İki ülkenin heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi altı saat sürdü. Görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak, "Heyetler belli çözüm taslakları önerdiler ve bazı meseleleri tespit ettiler. Heyetler ikinci tur öncesi başkentlerine dönerek istişarelerde bulunacak" dedi.21.29: AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı bildirildi.19.36: İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.19.14: Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.19.02: İngiltere Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı.18.53: BM Genel Sekreteri Guterres: Belarus görüşmelerini memnuniyetle karşılıyorum.18.34: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin ilerleyen saatler ve günlerde Ukrayna'ya "daha fazla askeri destek" vereceğini bildirdi.18.31: BM Genel Sekreteri: Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız.18.27: AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 'acil üyelik' talebine yanıt verdi. Bugün yapılacak toplantının gündeminde bu konunun bulunmadığını belirten Borrel, "Üyelik yıllar alacak bir süreç. Biz önümüzdeki yıllara değil, önümüzdeki saatlerde ne olacağına bakmalıyız." dedi.18.18: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.18.15: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Devlet Başkanının Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki savaş ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son nokta ele alındı.17.46: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması durumunda, Almanya'nın bu ülkeden aldığı doğal gazın bedelini ödeyebileceği kanallar olduğunu bildirdi.17.43: İsviçre Federal Konseyi (İsviçre Federal Hükümeti), Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı.İsviçre Savunma Bakanı Viola Amherd, Putin'in nükleer caydırıcı güçleri alarma geçirmesi sonrasında Rusya'nın nükleer silah kullanmasının 'düşük ihtimal' olduğu değerlendirmesinde bulundu. Amherd, "Tabii ki bütün senaryoları inceliyoruz ama araştırmalarımız, bu nükleer silahların kullanılma ihtimalinin düşük olduğuna işaret ediyor" dedi.17.27: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki savaş başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.17.20: AB üyesi Macaristan, kuzeydoğu komşusu Ukrayna'ya gönderilecek öldürücü silahların topraklarından geçmesine izin vermeyeceğini açıkladı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Bu kararı almamızın nedeni, bu tür sevkıyatlar düşmanca askeri eylemlerin hedefi olabilir ve Macaristan'ın güvenliğini garanti almak zorundayız. Bu savaşa müdahil olmayacağız" dedi.17.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek Rusya Merkez Bankası’nın son verdiği kararla faiz oranının yüzde 20’de sabit kalacağını açıkladı.16.50: Rusya'yı SWIFT sistemi dışına iterek, doğrudan ekonomiyi hedef alan NATO ülkelerinin bu hamlesine Putin, Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne yüksek alarma geçme emriyle karşılık verdi. Yükselen bu tansiyon ile piyasalar yeniden karıştı.16.40: Ukrayna krizi, İsviçre'nin de tarafsızlık politikasını değiştirmiş görünüyor. İsviçre, AB'nin Rusya yaptırımlarını benimsediğini açıkladı. İsviçre hükümeti, belirli Rus isimlerin ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu. Açıklamada, Putin ve diğer Rus yetkililere karşı mali yaptırım getirildiği belirtildi.16.35: Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle daha önce bu ülkeye uçuşlarını durdurma kararı alan Türk Hava Yolları, durdurma kararını uzattı. Türk Hava Yolları resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve Moldova uçuşlarımız 15 Mart saat 23.59’a kadar iptal edilmiştir" denildi.16.30: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin hava sahası kapatma kararları nedeniyle bugün Cenevre'de yapılacak silahsızlanma görüşmelerine gidemedi. RIA ajansı, Lavrov'un uçağının AB ülkelerinin yasağı nedeniyle İsviçre'ye gidemediğini duyurdu.16.29: Ukrayna Enerji Bakanı Avrupa'ya seslendi: "Ukrayna'nın enerji sistemi, Avrupa ile mümkün olan en kısa sürede senkronize edilmelidir."16.16: Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı.Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülkeler:Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Kuzey Makedonya16.10: ABD, Belarus’taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova’daki Büyükelçilik çalışanlarının da 'gönüllü' olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.16.00: Zelenskiy'nin ofisi: Belarus'ta yapılan görüşmelerde Ukrayna heyeti Rus güçlerinin Kırım ve Donbass da dahil bütün Ukrayna topraklarından çekilmesini istedi.15.52:Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rusya askeri faaliyetleri başlatmadı, bitiriyor. Rejimin Kiev'deki askeri eylemleri ve Donbas sakinlerinin sistematik yıkımı 8 yıl sürdü. Bu savaş sırasında 14 binden fazla insan öldü, yüzlerce çocuk. Buna bir son vermek gerekiyordu. Kiev rejiminin Rusya'ya yönelik bitmek bilmeyen tehditlerine son vermek gerekiyordu. Rusya da bunu yapacaktır" denildi.15.15: Devlet televizyonunun aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptırımların devreye girmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Batı bir yalanlar imparatorluğu" açıklamasında bulundu.14.50: Ukrayna halkı için Türkiye ve Azerbaycan’da toplanan yardım malzemeleri Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden yola çıktı.14.45: Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları nedeniyle, 500 binden fazla kişinin Ukrayna’dan kaçtığını açıkladı.14:45: Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostosh, Rusya'nın ülkedeki siyasi liderler ve üst düzey yetkilileri öldürmek için Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 400 paralı askeri başkent Kiev'e gönderdiğini belirtti.14.38: Ukrayna makamları, Kiev’in kuzey doğusunda Belarus sınırına yakın Chernihiv kentinin ve çevresinin bombardıman altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, yerleşim yerlerinin isabet aldığını ve yangın çıktığını belirtti.14.32: ABD ve İngiltere’ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı bildirildi. NATO hava kuvvetlerine ait uçakların Ukrayna'yı yakından takip ettiği ve yüksek hazırlık seviyesini koruduğu belirtildi.14.30: Ukrayna lideri Zelenskiy'nin AB için acil üyelik talebine cevap geldi. AB yetkilisi Charles Michel, 27 üye ülke arasında bloğun genişletilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.14.28: Türkiye, Ukrayna’daki Türk vatandaşların tahliyesi için tren tahsis edildiğini duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir."14.20: Yunanistan'ın, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturum izni verme ve yenileme işlemlerini durdurduğu bildirildi.14.10: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba: Rusya ile tüm ticari bağları kesin. Bugün Rusya ile iş yapmak saldırganlık, savaş suçları, dezenformasyon, siber saldırılar ve kişisel olarak Vladimir Putin’i 21. yüzyılın Hitler’i olarak finanse etmek anlamına geliyor.14.06: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini, 304 sivilin yaralandığını, saldırıların ardından 422 bin mültecinin de komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.14.00: Alman spor kulübü Schalke, Gazprom ile ortaklığını sonlandırdı.13.39: Kremlin: "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak. Putin, Batı'nın yaptırım kararlarından sonra ülkede oluşan ekonomik durumu, bugün ekonomi kurmaylarıyla görüşecek."13.34: Kiev'in Rus kuşatması altında olduğu haberlerini Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Kiev kuşatılmadı. Ruslar bunu ancak hayal edebilir. Kiev tamamen Ukrayna ordusu tarafından kontrol ediliyor." ifadeleri yer aldı.13.23: Ukrayna’nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka’dan Makariv’e doğru ilerleyen Rus tanklarındaki askerler, Ukraynalılarla çatıştı.13.09: Rusya ve Belarus'un, Twitter, Facebook, Alphabet ve YouTube hesaplarının dondurulması istendi.12.57: Romanya Hükümet Sözcüsü Dan Carbunaru, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını söyledi.13.20: Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.12.44: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri ve insani desteğini artırdığını bildirdi. Stoltenberg, "NATO müttefikleri, hava savunma füzeleri, anti tank silahlarının yanı sıra insani ve mali yardımlarla desteklerini artırmaktadır." ifadesini kullandı.11.58: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakereler öncesi yaptığı açıklamada, "Aday olduğumda her birimizin Cumhurbaşkanı olduğunu söyledim. Çünkü hepimiz devletimizden sorumluyuz. Güzel Ukrayna'mız için. Ve şimdi her birimiz birer savaşçıyız. Ve her birimizin kazanacağından eminim. Zafer Ukrayna'nın olsun" dedi.AB'ye Ukrayna'yı derhal üye yapmaları çağrısında bulunan Zelenskiy, gerçek askeri deneyime sahip savaşçıların suçlarını telafi edebilmeleri için serbest bırakılma kararının alındığını da doğruladı.Zelenskiy Rusya'nın operasyonunun başlamasından bu yana ülkede 16 çocuğun öldüğünü, 45 çocuğun yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, çatışmalarda şu ana dek 4 bin 500 Rus askerinin öldüğünü de söyledi.Zelenskiy Ukrayna'ya saldıran Rus askerlerine de seslendi: "Silahlarınızı bırakın ve gidin. Komutanlarınıza, propagandacılarınıza inanmayın. Sadece hayatınızı kurtarın" ifadelerini kullandı.11.45: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili paylaştığı istihbarat raporuna göre, Rus kara birlikleri Kiev’in kuzeyine 30 km kala Ukrayna kuvvetleri tarafından yavaşlatıldığı belirtildi.11.38: Zelenskiy'nin ofisinden yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle görüşmeler için Belarus sınırına ulaştığı belirtildi. Açıklamada, ana amacın ateşkes sağlanması ve Rus askerlerinin çekilmesi olacağını duyurdu.11.35: Ukrayna heyetindeki isimler açıklandı. Heyette iktidardaki Halkın Hizmetkarı grubunun Başkanı David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksiy Reznikov, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Podolyak, Ukrayna Delegasyonu Üçlü Temas Grubu Birinci Başkan Yardımcısı Andriy Kostin, Milletvekili Rüstem Ömerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Toçitskiy bulunuyor.11.20: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer caydırıcı kuvvetleri alarma geçirmesini yorumladı. BBC Radyosu'na konuşan Borrell, "Bu gerilimi tırmandırmayacağız" dedi.11.17: Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 21,64 değer kaybetmesi üzerine dolar/ruble paritesi 100’e çıktı.11.10: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava sahasının tamamının Rusya'nın kontrolü altına alındığını bildirdi.10.34: Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirdi.10.31: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü. Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi.Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov da Türkiye’nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı Akar'a teşekkür etti.10.29: Harkov bölge idaresi başkanı Oleg Sinegubov, 26 Şubat’ta başlayan ve 28 Şubat sabahına kadar yürürlükte olan Harkov’da sokağa çıkma yasağının 1 Mart salı sabahına kadar uzatılabileceğini söyledi.10.20: Rusya'nın müzakere heyetinin başkanı Medinskiy, "Ukrayna heyetinin 1.5-2 saat arasında müzakerelerin yapılacağı noktaya gelmesini bekliyoruz" dedi.10.17: Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında, Berdyansk şehri ve Enerhodar şehrinin Rus ordusunun eline geçtiği bildirildi.10.16: Rusya Savunma Bakanlığı yine açıklamasında, Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafını da kuşattıklarını ve bölgeyi kontrol altına aldıklarını bildirdi.09.53:Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.09.49: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşa ilişkin son durumu ve gelişmeleri açıkladıkları bildiri yayınladı. Rus birliklerinden 4 bin 500 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.05.10: Ukrayna Dışişleri: Belarus topraklarından Ukrayna’ya roket saldırısı yapıldı.01.03: Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın düzenlediği saldırıların son bilançosunu açıkladı. Bakanlık, 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktardı.00.24: Fransa, Rusya ve Belarus'ta bulunan vatandaşlarına bu ülkelerden "derhal" ayrılmaları çağrısında bulundu.23.53: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.23.50 Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını açıkladı.22.47: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı kendilerinden gördüklerini ve zaman içinde AB'nin içine almak istediklerini söyledi.22.38: AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.20.55: Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Ukrayna'da kayıplar verdiğini ancak sayının, Ukrayna tarafından açıklananın altında olduğunu duyurdu.20.18: ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı. Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.19.33: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belarus'a karşı da yaptırımların uygulanacağını açıklayan Leyen, "Lukaşenko hain saldırıya destek oldu" dedi. Leyen ayrıca AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.19.17: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile gerçekleşecek olan müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Rusya ile görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama yine de şans verildi" ifadelerini kullandı.18:14 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya-Ukrayna görüşmesinin başladığını açıkladı.17:35: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir.16.45: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede insani durum ve ateşkesin sağlanmasının önemi ele alındı.16.30: Belarus Lideri: Müzakerelerin zamanını ertelenme teklifimi Putin kabul etti.16.20: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar: Uluslararası askeri desteği almaya başladık. Bu bağlamda toplu bir şekilde askeri araçları yok eden Bayraktarlar da çok etkili.16.10: Putin, Savunma Bakanlığı'na Rus caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emretti.16.09: Fransa, bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.16.05: Belarus Başkanlık Ofisi: Ukrayna Gomel şehrine gelecek.16.00: Rus Basını: Zelenskiy müzakere teklifini kabul etti. Heyetler Belarust'a görüşecek.15.40: Japonya Başbakanı Kishida: Ukrayna'ya 100 milyon dolar insani yardım göndereceğiz. Rus hükümeti ve Putin'in varlıklarını donduracağız. Rusya'ya uygulanacak yaptırımlarda Batılı ülkeleri izleyeceğiz.15.23: Rusya’nın, Ukrayna’ya müzakereler için Belarus’a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu.15.03: Hollanda, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.14.31: Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 368 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.14.28: İtalya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.14.00: Zelenskiy: Rusya'nın yargılanması bu hafta başlamalı. Bu yaptıkları şey intikam.13:58: Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz: "Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor."13.55: Zelenskiy: Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık.13:50: Rusya: Kiev'le barış ve kan dökülmesine son vermenin şartını konuşmaya hazırız. Müzakerenin yeri değil içeriği önemli.13.45:Türk vatandaşları Ukrayna'dan almak için Kapıkule'den 30 araç daha çıkıyor.13.30: Almanya Başkanı Scholz: NATO Bölgesinin her karışını korumaya devam edeceğiz.13.14: Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.13.10: Sumi Yönetimi: Sivillere ambulans ulaşamıyor.13.05: Kiev'in kuzeybatısında bulunan Irpin şehri Ukrayna ordusu tarafından geri alındı.13.05: Avrupa Birliği yetkilisi, AB üye ülkelerinin 3/4'ünün hava sahalarını Rusya için kapattığını söyledi. AB yetkilisi, Rusya'dan gelen gemiler için AB limanlarının kapatılmasının da düşünülmekte olduğunu teyit etti.13.00: Türkleri taşıyan 3 otobüs Kapıkule sınır kapısından giriş yapıyor.12.58: Belçika Başbakanı Alexander De Croo: hava sahasını tüm Rus havayollarına kapatma kararı aldı. Başbakan: Avrupa semalarımız açık semalardır. İnsanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil.12.56: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin yaralandığını açıkladı.12.45: Ukrayna: 4.300 Rus askeri öldürüldü.12.43: Yunanistan'ın Ukrayna'ya Polonya üzerinden askeri malzeme ve insani yardım göndereceği bildirildi.12.34: Başkan Volodymyr Zelensky, Ukrayna'nın devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada gösterdiği olağanüstü kişisel cesaret ve kahramanlık nedeniyle denizci Vitaliy Skakun'a (ölümünden sonra) Ukrayna Kahramanı unvanı verilmesine ilişkin Kararnameyi imzaladı.12.20:Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında soykırım izleri var. Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı iptal edilsin.11.35:Reuters: Finlandiya hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.11.30: Karadeniz'de Ukrayna ve Rus limanını ziyaret eden gemilerde güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı.11.10:Rusya: 28 uçak ve 223 tank imha ettik, 471 askeri esir aldık.11.01: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı: "Ölü Rus askerlerinin cesetlerini Ukrayna'dan çıkarmamıza yardım edin. Bunlar binlerce işgalcinin cesetleri. Bu insani bir ihtiyaç. Rus işgalcilerin cesetlerinin Ukrayna'dan ayrılmasını istiyoruz!"10.50: Türk Hava Yolları: Ukrayna'ya komşu ülkelerden dönecekler için uçak bileti en fazla 220 dolar olacak.10.46: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Ukrayna'nın Uluslararası Bölgesel Savunma Lejyonu'nun bir parçası olarak Ukrayna'yı ve dünya düzenini savunmak isteyen yabancılar, sizi kendi ülkelerinizdeki Ukrayna'nın yabancı diplomatik misyonlarıyla iletişime geçmeye davet ediyorum. Birlikte Hitler'i yendik ve Putin'i de yeneceğiz.10.45: Zelenski'den Kremlin'e yanıt: Eğer Rusya Ukrayna'ya Belarus topraklarından saldırmamış olsaydı, Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi.10.44: Pentagon: ABD, Ukrayna'ya hafif silah, tanksavar ve cephane gönderecek.10.40: Zelenskiy, müzakereler için Minsk'te Ruslarla görüşmeyi reddetti. Zelenskiy: Varşova, İstanbul, Bakü - Biz bu şehirleri müzakereler için Rusya'ya sunduk. Aslında füzelerin Ukrayna'ya uçmadığı diğer şehirler de olabilir. Ama Minsk'te değil. Ukrayna’ya Belarustan herhangi bir düşmanlık olmasaydı o zaman Belarus'ta müzakereleri kabul ederdi.10.32: Zelenskiy: İşgal güçleri sivil alanlara saldırı düzenliyor. Dün Gece acımasızdı, sivil altyapı top atışlarının hedefi oldu. Ambulanslara saldırdılar.10.31: Romanya ve Litvanya Rus havayollarına hava sahasını kapatma kararı aldı.10.30: Rusya: Ukrayna savunması kırıldı, taarruz başarılı.10.28: Google: Rusya tarafından fonlanan medya servislerimizden gelir elde edemeyecek. Rusya tarafından fonlanan medyanın servislerimizden reklam vermesini engelliyoruz.10.20: Almanya: Ordu envanterinden 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füzeyi Ukrayna'ya göndereceğiz.İngiltere Başkanı Johnson: Rusya'yı küresel finans sisteminin dışında tutacağız.10.19: Kremlin: Rus heyeti Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştı.10:15: Bıden: Rusya uzun dönemde çok ciddi bedeller ödeyecek.Rusya'ya karşı elimizdeki seçenekler üçüncü dünya savaşı ya da yaptırımlar.10.14: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da toplam 975 askeri altyapı tesisini imha ettiğini bildirdi.10.09: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu bildirildi.Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı belirtildi.10.05: Ukrayna ordusu, Belarus Tu-22 uçağından Kyiv'e ateşlenen bir seyir füzesini düşürdüğünü söyledi. Ukrayna ordusu, "Bu, Belarus Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun başka bir savaş suçudur" dedi09:55: Ukraynalı yetkili: Harkiv'de sokak savaşı başladı.09:37: Rus ordusu, başkent Kiev’de bulunan petrol terminalini hedef aldı.09:30: Harkiv Valisi: Sokağa çıkmayın sığınaklarda kalın.09:10: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı: Rus askerleri Harkiv'e girdi.08.45: Ukrayna Büyükelçiliği: Kyiv’deki bir sabotaj ve keşif grubu, üç çocuğu olan aileyi kurşuna dizdi. Ebeveynler ve bir çocuk hayatını kaybetti.01.09: Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını açıkladı.00.45: Fransa, Rusya'ya yönelik ekonomik ve finansal yaptırımları güçlendirme kararı aldı. Öte yandan Ukrayna'ya daha fazla askeri ekipman gönderileceği de duyuruldu.