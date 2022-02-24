Rusya - Ukrayna savaşında çarpıcı görüntüler: Ukrayna sokaklarında Rus askerleri...

Rusya Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı başlattığını açıkladı ve Ukrayna da yoğun saldırı altında olduklarını, özellikle askeri tesis ve üslerin Rus saldırısı altında olduğunu duyuran Ukraynalı yetkililer şehirlerde olağanüstü hal ilan edildiğini ve sirenlerin çaldığını belirtti. İşte Kiev'e kadar uzanan patlama ve bombardıman seslerine dair gelen ilk görüntüler