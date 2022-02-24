Rusya - Ukrayna savaşında çarpıcı görüntüler: Ukrayna sokaklarında Rus askerleri...
Rusya Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı başlattığını açıkladı ve Ukrayna da yoğun saldırı altında olduklarını, özellikle askeri tesis ve üslerin Rus saldırısı altında olduğunu duyuran Ukraynalı yetkililer şehirlerde olağanüstü hal ilan edildiğini ve sirenlerin çaldığını belirtti. İşte Kiev'e kadar uzanan patlama ve bombardıman seslerine dair gelen ilk görüntüler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna işgali resmen başlatılmış oldu. Bugün sabaha doğru gerçekleşen ilk saldırıların ardından çarpıcı görüntüler ve karşılıklı açıklamalar peş peşe geldi.
Gelen son dakika bilgileri ve karşılıklı açıklamalar ışığında Rusya'nın harekatı Ukrayna'nın askeri mukavemet gücünün kırılmasına yönelik stratejik saldırılarla başlattığı görülüyor.
İşte Ukrayna'daki işgalden gelen ilk görüntüler...