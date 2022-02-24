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Rus askerleri Donbas'a ilerliyor! 200 araçlık konvoy yola çıktı

Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesine ilerlediği görüldü. Yaklaşık 200 aracın bulunduğu konvoyun, Ukrayna sınırına 40 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Rus askerleri Donbas'a ilerliyor! 200 araçlık konvoy yola çıktı
Ekleme: 24.02.2022 - 00:23 Güncelleme: 24.02.2022 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Rus askerleri Donbas'a ilerliyor! 200 araçlık konvoy yola çıktı
Rusya'nın yaklaşık 200 araçlık askeri konvoyu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi istikametinde görüldü. Rusya'nın Rostov bölgesindeki Kuybışevo yerleşim yeri yakınlarında Ukrayna sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafede Rus askeri hareketliliği tespit edildi.

200'den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan konvoyun, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine doğru ilerlediği dikkati çekti.

Konvoyun içinde onlarca askerin bulunduğu da görüldü.

PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Lugansk Halk Cumhuriyeti' isminde 2 ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması talimatını vermişti.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi de Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onaylamıştı.

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