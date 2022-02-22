TOKİ Ankara Saraycık Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Saraycık TOKİ Kura Sonuçları İsim Listesi

TOKİ Saraycık kura sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ Saraycık kura sonuçları belli oldu mu sorusu yer aldı. Peki, TOKİ saraycık kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Saraycık kura sonuçları isim listesi nasıl? TOKİ geri ödemesi nasıl alınır? İşte detaylar...

TOKİ Saraycık Kura Sonuçları Açıklandı Mı?



TOKİ Para İadesi ATM’den Alınır Mı?



TOKİ Saraycık kura sonuçları sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenlevemerak edildi. 22 Şubat tarihinde çekilişin yapılacağının belirtilmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Ev alma hayali kuran dar gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ konutları yakından takip edilen konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. 22 Şubat tarihinde canlı kura çekiminin yapılacağı belirtilenler arasında yer alıyor. 100.000 Sosyal Konut Kampanyası olarak adlandırılan proje için 2+1 olan 1046 konut, 3+1 olan 349 konut yapıldığı biliniyor. Toplamda 1395 konut için kura çekimleri bu sabah itibariyle gerçekleşti. Saat 11.00’da yapılan kura çekimlerinin ardından başvuru yapanlar detayları araştırmaya başladı. İşte TOKİ Saraycık kurası kazananların isim listesi;Hatice TokBeytullah KaratekinSeçil DemirelAhmet YılmazMetin AtalayErdoğan ParlakMutlu YalçınLatife KerehanCihat MetinKamile ÇakırZuvala AkbalkıÜmran SainkaplanOmur YelmerMuhammet DoğanGökhan ÜşenmezAhmet ÜlgerNihat AyataEzgi YıldırımMuhammed Salih SağlıkSerkan AlıçBuketIlıkkanKubilay KutluMustafa AtayRıza Aydemirİlksin AkbabaAyşegül Tamgüç KarataşŞükrü AtasevenYusuf ErözgünGökhan ŞenbaşSıddık KaynakHafize EkremMehtap KızgınAli Rza ErsanFerhat KurtMehmet Hakan ŞahinEşref YaşarBahriye DilekçeYasemin ErsözYasemin KulpMehmet KoçZeki AydoğanMevlana KılıçDemet AkbulutŞenay OrhanKaya ÜzümcüAhmet SerinTuran ŞahinHelin Kübra TopciVeysi AslanNecdet GöçerÜnzile ÖztürkGalip PekerMevre ÇetinRıdvan ÜnverNazlı KüçükMustafa KarayelNaime SelçukNazlı ŞavurAzime ERyılmazMecit DoğuYunus ErtürkSemra YıldızCemalettin DoğruAykut AyGalip ArslanAhmet MeriçNecati BozMuhsin AltıntaşMustafa UsluŞeyda ÇiçenÖmer ErtanGökçen İnciNebahat AydoğduMeliha ÖzkulÇağrı YılmazFethi DelilerElvan YurdakulSultan KirliHaluk AdarMustafa DurmazAykut YavuzFadime TavşanHacer MeralAysun Işıkİbrahim Baloğluİlhan SivrikayaHanife SolakMünüfe AkdoğanCihan ArasTuğrul KaracabayTOKİ kurası sonuçlarında ismi yer almayanlar başvuru ücretlerinin nasıl geri alınacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Kura sonucunda ev alma hakkını kaybeden vatandaşlar Ziraat Bankası ATM’lerinden kolaylıkla iadelerini alabilirler.