TOKİ Ankara Saraycık Kura Sonuçları Açıklandı Mı? Saraycık TOKİ Kura Sonuçları İsim Listesi
TOKİ Saraycık kura sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ Saraycık kura sonuçları belli oldu mu sorusu yer aldı. Peki, TOKİ saraycık kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Saraycık kura sonuçları isim listesi nasıl? TOKİ geri ödemesi nasıl alınır? İşte detaylar...
TOKİ Saraycık kura sonuçları sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle TOKİ Saraycık kura sonuçları belli oldu mu ve TOKİ Saraycık kura sonuçları isim listesi merak edildi. 22 Şubat tarihinde çekilişin yapılacağının belirtilmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlandı. TOKİ Saraycık kura sonuçları belli oldu mu ve TOKİ Saraycık kura sonuçları isim listesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
TOKİ Saraycık Kura Sonuçları Açıklandı Mı?
2022 TOKİ Saraycık kura sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Ev alma hayali kuran dar gelirli vatandaşlar için yapılan TOKİ konutları yakından takip edilen konular arasında yer almaktadır. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ Saraycık kura sonuçları açıklandı mı ve TOKİ Saraycık kura sonuçları isim listesi yer alıyor. 22 Şubat tarihinde canlı kura çekiminin yapılacağı belirtilenler arasında yer alıyor. 100.000 Sosyal Konut Kampanyası olarak adlandırılan proje için 2+1 olan 1046 konut, 3+1 olan 349 konut yapıldığı biliniyor. Toplamda 1395 konut için kura çekimleri bu sabah itibariyle gerçekleşti. Saat 11.00’da yapılan kura çekimlerinin ardından başvuru yapanlar detayları araştırmaya başladı. İşte TOKİ Saraycık kurası kazananların isim listesi;
Hatice Tok
Beytullah Karatekin
Seçil Demirel
Ahmet Yılmaz
Metin Atalay
Erdoğan Parlak
Mutlu Yalçın
Latife Kerehan
Cihat Metin
Kamile Çakır
Zuvala Akbalkı
Ümran Sainkaplan
Omur Yelmer
Muhammet Doğan
Gökhan Üşenmez
Ahmet Ülger
Nihat Ayata
Ezgi Yıldırım
Muhammed Salih Sağlık
Serkan Alıç
BuketIlıkkan
Kubilay Kutlu
Mustafa Atay
Rıza Aydemir
İlksin Akbaba
Ayşegül Tamgüç Karataş
Şükrü Ataseven
Yusuf Erözgün
Gökhan Şenbaş
Sıddık Kaynak
Hafize Ekrem
Mehtap Kızgın
Ali Rza Ersan
Ferhat Kurt
Mehmet Hakan Şahin
Eşref Yaşar
Bahriye Dilekçe
Yasemin Ersöz
Yasemin Kulp
Mehmet Koç
Zeki Aydoğan
Mevlana Kılıç
Demet Akbulut
Şenay Orhan
Kaya Üzümcü
Ahmet Serin
Turan Şahin
Helin Kübra Topci
Veysi Aslan
Necdet Göçer
Ünzile Öztürk
Galip Peker
Mevre Çetin
Rıdvan Ünver
Nazlı Küçük
Mustafa Karayel
Naime Selçuk
Nazlı Şavur
Azime ERyılmaz
Mecit Doğu
Yunus Ertürk
Semra Yıldız
Cemalettin Doğru
Aykut Ay
Galip Arslan
Ahmet Meriç
Necati Boz
Muhsin Altıntaş
Mustafa Uslu
Şeyda Çiçen
Ömer Ertan
Gökçen İnci
Nebahat Aydoğdu
Meliha Özkul
Çağrı Yılmaz
Fethi Deliler
Elvan Yurdakul
Sultan Kirli
Haluk Adar
Mustafa Durmaz
Aykut Yavuz
Fadime Tavşan
Hacer Meral
Aysun Işık
İbrahim Baloğlu
İlhan Sivrikaya
Hanife Solak
Münüfe Akdoğan
Cihan Aras
Tuğrul Karacabay
TOKİ Para İadesi ATM’den Alınır Mı?
TOKİ kurası sonuçlarında ismi yer almayanlar başvuru ücretlerinin nasıl geri alınacağını merak ediyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında TOKİ para iadesi ATM’den alınır mı sorusu yer aldı. Kura sonucunda ev alma hakkını kaybeden vatandaşlar Ziraat Bankası ATM’lerinden kolaylıkla iadelerini alabilirler.