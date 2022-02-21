Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! 8 şüpheli gözaltına alınmıştı

Kıbrıs'ın ünlü ismi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş çapraz ateşe alınmıştı. İkili tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Sır suikastla ilgili Kıbrıs ve İstanbul'da operasyonlar yapılmıştı. Megakentte 8 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5 kişi sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.