Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! 8 şüpheli gözaltına alınmıştı
Kıbrıs'ın ünlü ismi Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş çapraz ateşe alınmıştı. İkili tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Sır suikastla ilgili Kıbrıs ve İstanbul'da operasyonlar yapılmıştı. Megakentte 8 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5 kişi sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aralarında 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile ağabeyi Falsal Söylemez'in de bulunduğu şüpheliler, bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye yollandı. Özel Harekat ekipleri de Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Söylemez'in, Falyalı'ya son kurşunu sıkan isim olduğu iddia edilmişti.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltında bulınan 8 şüpheliden 5 kişiyi tutuklamaya sevk ederken 3 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.