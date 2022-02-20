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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Kongo'da 7 anlaşma imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. İki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Kongo'da 7 anlaşma imzaladı
Ekleme: 20.02.2022 - 23:07 Güncelleme: 20.02.2022 - 23:16 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı Kongo'da 7 anlaşma imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu başladı.

Erdoğan ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin Milli Marşları çalındı.

BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞÜLDÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören kıtasını selamlaması sonrası, iki Cumhurbaşkanı, Türk ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti bayrakları önünde poz verdi.

Daha sonra Erdoğan ve Tshisekedi birbirine heyetlerini takdim etti.
Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA 7 ANLAŞMA İMZALANDI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Erdoğan ve Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.
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