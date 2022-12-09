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CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık'ta açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması vizyon belgesinin dış güçler tarafından oluşturulduğu ortaya çıkarken, belge içeriğine her kesimin yanı sıra kendi partisinden ve yandaşı medyadan da ağır eleştiriler gelmeye devam ediyor.

CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi
Ekleme: 9.12.2022 - 09:09 Güncelleme: 9.12.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi
Cumhur İttifakı'nın belgeye ilişkin millete anlattığı gerçekleri umursamıyormuş gibi görünen Kılıçdaroğlu, parti içinden ve kendisine yakın yayın organlarından gelen itirazlara ise ses çıkaramıyor.

TEPKİLER DİNMİYOR

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısı hem kendi tarafları hem de Cumhur İttifakı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

DAĞ FARE DOĞURDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Siyasette rekabet vizyon ve projelerle edilir. CHP ile özdeşleşen bir şey oldu ve yine dağ fare doğurdu. Başdanışmanı ABD'de olan bir anlayış nasıl Türkiye'nin milli çıkarlarını muhafaza edecek ve yaşatacak? Biz ülkemizi, bu toprakların aklıyla ve diliyle inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz" dedi.

YERLİ MİLLİLİKTEN UZAK

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, "Yerli ve millilikten, iletişimden tamamen uzak Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini taklit etmek için alelacele hazırlanan bir belge" görüşünü dile getirdi.

SOMUT ADIM YOK

AK Parti Milletvekili İffet Polat da "CHP'nin hazırladığı sözde vizyon belgesi naturel yerli bakış açısı ile hazırlanmış değil. Somut adımlardan uzak basit bir sunu Türkiye yüzyılı ile Türkiye nereye gidecek Türkiye'nin konumu ne olacak asıma dün diplomaside sanayide sosyal haklar konumunda değişim dönüşüm yapılıyor Dışarıdan ithal kafa getirmişler yerli ve milli değil" ifadelerini kullandı.

ACZİYET

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise "Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belge vizyon değil bir teslimiyet belgesidir. Sömürgecilere boyun eğmektir, acziyettir, tükenmişliktir

Emperyalizmle mücadeleyle ve bunun sonunda kurulan CHP'nin emperyalist sofraya ikramdır

Sadece bir kâğıt parçası, polemik, ezber, totolji ve zaman geçirmeye, oyalanmaya dayalı, günü kurtarmaya dayalı bir beyandır. Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını mukayese bile yanlıştır" diye konuştu.

CHP'YE YAKIN İSİMLER DE TOPA TUTTU

CHP'ye yakın medyanın köşe yazarları da belgenin emperyalizme ve finans odaklarına borçlanma amacının dışında bir değeri olmadığını dile getirdi. Belgenin özü itibarıyla neoliberal olduğunu söyleyen bazı köşe yazarları, "Emekten değil sermayeden yana ve borçlanma esaslı. Halka, emekçiye, yoksula yararı yoktur" tespitinde bulundular.

ABD VE İNGİLTERE'DE KURGULANMIŞ

CHP PM üyesi Müslim Sarı, İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması içeriğinin parti mutfağında değil, Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı ziyaretleri sırasında şekillendiğini itiraf etti.

CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi
Sarı Almanya'da yapılacak temaslarda da bu yönde adımlar atılacağını söyledi. Sarı, "CHP'nin kendi mutfağında böyle bir vizyon belgesi üretip kamuoyunun karşısına çıkabilirdik ama öyle olmadı" dedi.
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