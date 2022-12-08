İzmir'de 205 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı

Dikili ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 205 göçmen ve beraberindeki 3 organizatör şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık günü saat 08.30'da Dikili açıklarında balıkçı teknesi içinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 155 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri, 6-7 aralık tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili ve Çeşme açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Bölgelere ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları içindeki 50 göçmeni kurtardı.Karaya çıkarılan göçmenler işlemleri ve sağlık kontrolleri ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.