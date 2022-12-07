Firari FETÖ’cü ‘Gaybubet Evi’nde yakalandı
12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY hükümlüsü M.A. Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonla örgüt tarafından saklandığı gizli evde yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan firari M.A'nın kentte bulunduğunu belirleyince operasyon düzenlendi.
Firari M.A. düzenlenen operasyonla örgüt tarafından saklandığı gaybubet evinde yakalanarak yasal işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.