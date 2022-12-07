Ergün Atalay: Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayız

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantıyla başlayacak.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı.Ergün Atalay, 'Asgari ücret pazarlığı 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak. Razı gelmeyeceğimiz rakama imza atmayacağız.' dedi.Vergi konusunda düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Ergün Atalay, 'Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. 20 sene evvel vergi asgari ücretin 20 katıydı şimdi 5 katı bile değil. Vergi ile ilgili ülkeyi yönetenlerin düzenleme yapması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.Bugün komisyonumuz asgari ücreti 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak onun üzerine ne kadar çıkabiliyorsak. Komisyonu, başkanları, toplumun kesiminin razı gelecek rakam olursa altına imza atarız. İşçinin memnun olmadığı rakamın altına ne imza atarız ne otururuz. Bugün 5 bin 500 liradan oturmayacak komisyon 7 bin 785 lira, bu bizim teklifimiz değildi, açlık sınırını açıkladık. TV'lerin bir bölümünde TÜRK İŞ bunu istiyormuş gibi söylüyorlar. Bunu anlatıyorum, kamuoyunun istediği bir ücret varsa imza atarız.Komisyon karar verecek, komisyon başkanı, üyeler var. Başkanlar kuruluna bilgi verecek. Oturacak beraber konuşacağız uygun olursa problem yok, olmazsa masada olmayız.Enflasyon da artmasın, asgari ücret de artmasın. Asgari ücret konuşulmaya başlandığında zam devam ediyor. Ev sahipleri konuşuyor asgari ücret artacak ben kirayı güncelleyeyim. Merhametli olmak lazım. Bu ülkenin 8 milyonu asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret geçim ücreti oldu, bu sarmaldan çıkmak lazım10 yıldır çalışan asgari ücretliler var. 10 yıldır çalışan teknik elemanlar ne olacak? TÜRK İŞ'in söylediği net, açlık sınırı ortada, biz açlık sınırında oturacağız. Onun üzerinde işveren ne rakam getirecek görelim, hükümet ne getirecek görelim, katılmadığımız bir rakam olursa bunu imzalamayız7-8 tane açıklama var. Burada açıklaması gereken biziz biz duruyoruz onlar da kanaatini söylüyor. Söylemek kolay, söylediğini yerine getirmek lazım.Ayrıntılar geliyor...