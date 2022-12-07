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50 ilde silindir operasyonu: 400 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Soylu, 50 ilde düzenlenen Silindir operasyonunda organize suç örgütü üyesi 400 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Esnafı haraca bağlayan bu çetelerin, para vermeyenleri silahla tehdit ve darp ettikleri belirlendi.

50 ilde silindir operasyonu: 400 kişi gözaltında
Ekleme: 7.12.2022 - 09:49 Güncelleme: 7.12.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
50 ilde silindir operasyonu: 400 kişi gözaltında
Emniyet çetelere büyük darbe indirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'nda video konferans üzerinden operasyonların yürütüldüğü illerin KOM şube müdürlerinden bilgi aldı. Bakan Soylu, 18 organize suç örgütündeki 347 şüpheli ile bu örgütlere silah temin eden 55 suç grubundaki 155 şüpheli olmak üzere toplam 502 hedefe yönelik ‘Silindir' kod adlı operasyonun başlatıldığını bildirerek, 400 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

SİLAHLA TEHDİT ETTİLER
Edinilen bilgilere göre, şüpheliler, tefecilikle borçlandırdıkları ve silah zoruyla senet imzalattırdıkları kişilerin evlerine silahlı baskın düzenleyerek ailelerinin yanında darp etti. Bu anları kayıt altına alan şüpheliler, görüntüleri zorla para tahsilat etmek maksadıyla diğer mağdurlara izletti ve ölümle tehdit etti. Et ve benzeri ürünleri satan esnaflara, ürünlerinin bozuk olduğu iddiasıyla sözde ceza kesen şüpheliler, haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa silahlı saldırı düzenledi.

İFLASA SÜRÜKLE VE ÇÖK
Haraç vermeyi kabul etmeyen eğlence mekanlarına giden örgüt üyelerinin, hesap ödemeyerek taşkınlık ve silahlı kavga çıkardıkları anlaşıldı. Bu nedenle müşteri kaybeden işletme sahiplerinin iflasa sürüklendikleri ve ardından zorla bu iş yerlerinin işletmeciliğini veya sözde güvenliğini alarak kendilerine yasa dışı gelir elde ettikleri belirlendi. Otel işletmelerine sözde koruma sağlayan çeteler, bunun karşılığında işletme sahiplerine silah zoruyla yüksek meblağlarda senet imzalattı. Devam eden süreçte ise bu senetler karşılığında tehditle kendilerini otellere ortak etti. Şüpheliler, söz konusu otellerde uyuşturucu ticareti ve fuhuş yaptırarak yasadışı gelir elde etti. Çetelerin, iş insanlarına silahlı eylemler düzenlediği tespit edildi. Bu kişilerin korkudan çetelerden koruma hizmeti aldığı ifade edildi.

66 suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl içinde gerçekleştirilen 211 operasyonda 2 bin 703 şüphelinin yakalandığını, bu kişilerden 842'sinin tutuklandığını bildirdi. Son 2 yılda düzenlenen ‘Sahil Rüzgarı-1, Sahil Rüzgarı-2, Müsilaj-1, Müsilaj-2, Tırpan ve Tümör' operasyonlarında 66 suç örgütünün çökertildiğini, yakalanan 355 şüphelinin tutuklandığını açıklayan Bakan Soylu, “Organize suç örgütlerine yönelik nedeni ne olursa olsun acımasız olacağız ve milletimize musallat etmeyeceğiz” dedi.
Elektrikli işkence
Suç örgütlerinin deşifre edilen diğer faaliyetleri şu şekilde:

- Rüşvetle kontrollerine aldıkları kamu kurumu yöneticileri aracılığıyla örgüt üyelerini bu kurumların ihale işlemlerinin yürütüldüğü kısımlara yerleştirdiler. Bu kişiler sayesinde paravan şirketlerle girdikleri kamu ihalelerini kazandılar ve esnafın veya vatandaşların bağışladıkları malzemeleri ihale usulü satışa çıkararak haksız kazanç elde ettiler.

- Şüpheliler, örgüte ait işletmelerdeki malzemelerin kaybolduğu veya çalındığı iddiasıyla ilgili iş yeri çalışanlarını sorumlu tuttu. Para vermeyi reddeden kişileri ormana götürerek hortumla darp etti ve elektrik vererek işkence yaptı.
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