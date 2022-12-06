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Ünlü fenomen başörtüsüne hakaret etmişti: Cezası belli oldu

Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, 5 Mart'ta annesiyle başörtülü bir kadına hakaretler yağdırmıştı. 'Varoş, cahil, yobaz, Arabistan'a dön' gibi fütursuzca edilen hakaretlere maruz kalan kadın, olayı yargıya taşıdı. Mahkeme ünlü fenomen Melis hakkındaki cezasını açıkladı.

Ekleme: 6.12.2022 - 13:18 Güncelleme: 6.12.2022 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Ünlü fenomen başörtüsüne hakaret etmişti: Cezası belli olduKısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı'ya, 'varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil' diyerek hakaret etti.

'BURASI ARABİSTAN DEĞİL, YOBAZLAR'
İddiaya göre ünlü fenomen, Ece Vardarlı'ya hitaben 'varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil' şeklinde hakaret etmeye başladı.

Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.
Bu sırada ise Melis Buse Betkayan'ın annesi Sevda Turan, Mustafa Vardarlı'ya hitaben 'telefonunu gö..ne sok, yobazlar sizi' şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Vardarlı çifti, polisi arayarak yardım istedi.

ANNE İLE KIZINA HAKARET DAVASI
Taraflar karakola götürüldü. İfadesi alınan anne-kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti.

AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi.
Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.

ANNEYE BERAAT KIZINA ADLİ PARA CEZASI
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Melis Buse Betyakan ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen fenomen beraatını talep etti.

Mahkeme yapılan yargılama sonunda anne Sevda Turan üzerine atılı suçlamayı işlemediği gerekçesiyle beraat ederken, fenomen Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.
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