Konya'da Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu

Konya Karatay'da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot son anda paraşütle atlayarak kurtuldu.Pilot Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan düşen uçakla ilgili ilk açıklama geldi. MSB; 'Türk Yıldızları'na ait bir F5 uçağımız kuş çarpması sonucu Konya'da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ kurtulmuştur.' ifadelerini kullandı.Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı eğitim uçağı, 12.40 sıralarında Karatay ilçemiz Tatlıcak mevkisinde düşmüştür. Kaza sonucu can kaybı bulunmamakta olup, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.Konya'da geçen yıl 7 Nisan'da Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında düşmüş, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (38) şehit olmuştu.Uçağın Kırıma Uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir.Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta KIRIM yaşanabilir.