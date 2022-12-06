İstanbullular dikkat: 21 saat su kesintisi olacak...

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından dolayı Beşiktaş ve Sarıyer ilçesinde 21 saat su verilmeyeceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından su kesintisinin saat kaçta düzeleceği araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beşiktaş ve Sarıyer'de sular saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ tarafından 6 Aralık Salı tarihli su kesintisi listesi paylaşıldı. İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağı duyurularak, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde 21 saat su verilmeyeceği açıklandı. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beşiktaş ve Sarıyer'de sullar saat kaçta gelecek? İşte son gelişmeler...BEŞİKTAŞ VE SARIYER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?Beşiktaş ve Sarıyer ilçesinde 06 Aralık 2022 Salı günü saat 10:00'da başlayan su kesintisi, 07 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 07:00'de sona erecek.İSKİ DUYURDUİSKİ'den Beşiktaş ve Sarıyer'de 21 saat su kesintisi yapılacağı duyurulan açıklamada, 'İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.' denildi.Su Alamayacak Bölgeler;Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.6 ARALIK İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?İstanbul'da 6 Aralık Salı günü su kesintisi yapılacak ilçeler ve saatleri:AVCILAREtkilenen Mahalleler: YEŞİLKENT MHAçıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASIBaşlama Tarihi: 2022-12-06 12:21:12.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.BÜYÜKÇEKMECEEtkilenen Mahalleler: ATATÜRK MAHAçıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASIBaşlama Tarihi: 2022-12-06 11:37:04.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.BEŞİKTAŞEtkilenen Mahalleler: MECİDİYE MAH,ORTAKÖY MAH,KURUÇEŞME MAH,ARNAVUTKÖY MAH,BEBEK MAHAçıklama: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARIBaşlama Tarihi: 2022-12-06 10:01:04.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.EYÜPSULTANEtkilenen Mahalleler: KARADOLAP MAHAçıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASIBaşlama Tarihi: 2022-12-06 12:25:25.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.KÜÇÜKÇEKMECEEtkilenen Mahalleler: İSTASYON MAHAçıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASIBaşlama Tarihi: 2022-12-06 12:18:48.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.SARIYEREtkilenen Mahalleler: TARABYA MAH,YENİKÖY MAH,İSTİNYE MAH,RUMELİHİSARI MAH,BALTALİMANI MAH,EMİRGAN MAH,KİREÇBURNU MAHAçıklama: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARIBaşlama Tarihi: 2022-12-06 10:01:04.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.MALTEPEEtkilenen Mahalleler: BÜYÜKBAKKALKÖY MAHAçıklama: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARIBaşlama Tarihi: 2022-12-06 09:58:01.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.SANCAKTEPEEtkilenen Mahalleler: EYÜP SULTAN MAHAçıklama: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASIBaşlama Tarihi: 2022-12-06 11:02:09.0Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.