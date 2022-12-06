Gaziantep'te 1.500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

2 iş yerine yönelik yapılan operasyonda 1.500 litre kaçak akaryakıt ile 75 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te, kaçakçılık faaliyetlerinin tespit edilmesi ve durdurulmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerine yönelik kaçak akaryakıt ve nargile tütünü operasyonu yaptı.Yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 1.500 litre kaçak akaryakıt, 2 adet fiber tank ve 75 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.