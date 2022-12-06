Belçikalı profesör Tinder'da tanıştığı Afrikalı öğrenciye 7,5 milyon kaptırdı! Çocuk Türkiye'de çıktı

Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzerinin İstanbul'da gerçekleştiği ortaya çıktı. Belçika'lı Profesör Carolina Berrocal, kendisini Hollanda'da mühendis olarak tanıtan ancak İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler okuyan Sierra Lione'li Alie Koroma'ya parça parça 7.5 milyon lira kaptırdı. Talihsiz profesör Tinder avcısı Alie Koroma'dan şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı. Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde Profesör olan Carolina Berrocal 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi. Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye oldu. Çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanıştı. Kısa sürede ikili arasında bağ oluştu. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti. Erkek arkadaşını zor durumda bırakmamak istemeyen Berrocal, parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün otelde mahsur kaldım diyerek 8 bin 500 dolar istedi. Çiftin ilişkisi gün geçtikçe ilerlerken Anderson'un istekleri de arttı. Hesabının bloke edildiğini iddia edip nakliyenin anlaşıldığı gibi gerçekleşmediğini, müteahhitle sorun yaşamamak için 48 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra duygu sömürüsüne başvurdu ve işlerin iyi gitmediğini belirterek 27 bin dolarlık bir ricada daha bulundu.Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istedi. Aksi halde bir daha görüşmeyeceğini dile getiren kadının sözlerine aldırış etmeyen Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince; Carolina, şüphelerinin peşine düştü.Erkek arkadaşı sandığı adamı araştırmaya başlayan profesör kadın, Patrick Anderson isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğunu, aynı hesabın Romanya'da da bir kadını dolandırdığı bilgisine ulaştı. Prof. Berrocal, para gönderdiği kişilere ulaşarak şahsın İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Sierra Leonelı Alie Koroma olduğunu öğrendi. Dolandırıldığını anlayan Carolina çareyi savcılıkta aradı.Avukatı aracılığı ile delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıran Belçikalı kadın, Tinder üzerinden tanışarak arkadaş olduğu şahsın kendisini güvenini kazandıktan sonra dolandırdığını ileri sürdü. Toplam zararının 7 milyon 500 bin Türk lirası olduğunu belirterek Sierra Leoneli Alie Koroma hakkında suç duyurusunda bulundu.Kendisini zengin bir elmas tüccarının oğlu olarak tanıtan İsirailli Simon Leviev, Tinder uygulaması üzerinden dünyanın dört bir yanından kadınları yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti. Simon Leviev'in Netflix platformunda yayınlanan 'Tinder Avcısı' belgeselinde dolandırdığı kadınlardan aldığı paralar sayesinde nasıl lüks bir yaşam sürdüğü anlatılmıştı.