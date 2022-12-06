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15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

Antalya'ya yaşayan kaporta ustası Abdullah Bilir, “çocukluk aşkım" dediği 1950 Amerikan yapımı arazi cipini bir arkadaşından hurdadan 15 bin TL'ye aldı. 2019 yılında aldığı araca 100 bin TL masraf eden Bilir, cipi adeta eski haline yeniden kavuşturarak, gelen onca satış teklifine hayır diyor.

Ekleme: 6.12.2022 - 10:50 Güncelleme: 6.12.2022 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor
Antalya'da yaşayan kaporta ustası Abdullah Bilir (55), 12 yaşında girdiği sanayide 28 yıl özel bir firmada çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıllarda emekli oldu.

Emekli olduktan sonra kendine hobi olarak bir iş yeri açan Bilir, daha çok eski tip arazi cipleri üzerine çalışmaya başladı. Bilir, 2019 yılında kendisinin de “çocukluk aşkım' dediği 1950 model Amerikan yapımı arazi cipini bir arkadaşından 15 bin TL'ye satın aldı. Bilir, 6 ay cip üzerinde çalışarak 100 bin TL masraf ederek birçok parçasını yenisi ile değiştirdi. Yapılan işlemlerin ardından cipin adeta eski haline kavuştuğu görüldü. Bilir şimdi gözü gibi baktığı ve gelen onca teklife rağmen satmadığı cipi ile işine gidip geliyor.

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

'1950 model bu cip zaten benim çocukluk aşkımdı'

12 yaşından bu yana sanayide çalıştığını belirten Abdullah Bilir, 'Özel bir firmada 28 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra hobi atölyesi tarzında işyeri açtım. Dekorasyon işleri klasik araç işlerine girmişken kendimize ait bir aracın olmasını istedim. 1950 model bu cip zaten benim çocukluk aşkımdı. Bunu satın alarak hayata geçirdik. Cipi Isparta Sütçüler'de emekli bir astsubay abimden aldım. Bir sundurmanın altında atıl olarak duruyordu. Biz aldığımızda her tarafı çürümüş pas içerisinde bulunuyordu. Lastikleri dahi çürümüştü. 2019 yılında satın alarak 6 ay emek verip bu hale getirdim. Motoruna varana kadar yeniledim' sözlerine yer verdi.

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor

“Bugünkü fiyatlar üzerinden bakarsan 250 bin TL masraf ettik'

Cip için büyük bir emek verdiğini belirten Bilir, “Aklımıza gelecek her şeyini yeniledik. Orijinal haline yakın olarak toplamak istedim. Bugünkü fiyatlar üzerinden bakarsan 250 bin TL masraf ettik. 2019 yılı Mayıs ayında satın aldım. 6 ay sonra hazır hale getirdim. Trafiğe çıkış işlemlerini tamamladık. Kaskosu sigortası var. O zaman ise 100 bin TL üzerinde masraf ettim. Çok meraklı takipçileri var. Trafikte kırmızı ışıkta durunca herkes satılıp olup olmadığını soruyor. Ama ben duygusal bir bağ kurdum, evladım gibi seviyorum. Şuan satmaya niyetim yok. Arabanın piyasanın değerinin üzerinde bir fiyat da verseler satmam. Böyle araçlar kalmadı' ifadelerine yer verdi.

'Saatte 140 kilometre hıza kadar ulaştık'

Aracın kilometre göstergelerini Hindistan'dan getirdiğini belirten Bilir, “İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden parça getirdik. Amerika'dan fren merkezleri geldi. Dostlarımdan parçalar buldum. Lastiklerini bulmak çok sorun oluyor. Lastikleri de Aydın'da bir arkadaşımdan aldım. İşe gidip gelirken kullanıyorum. Şu ana kadar bir problem yaşamadım. LPG ve benzin olarak çalışıyor. Saatte 140 kilometre hıza kadar ulaştık' dedi.

15 bin liraya aldı: Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor
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