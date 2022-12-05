TBMM Başkanı Şentop: 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'den yerel yönetimlere, parti teşkilatlarından mahalli idarelere, siyasetin her alanında millet için emek veren ve mücadele eden tüm kadınlara şükranlarını ileterek, 'Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasının 88. Yıl Dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.' ifadelerini kullandı.