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Suriye'de operasyon: DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı

Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 13 DEAŞ’lı ile 5 PKK’lı terörist yakalandı. PKK’lıların kaldıkları yerde 10 kilogram el yapımı bomba düzeneği ele geçirildi.

Suriye'de operasyon: DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı
Ekleme: 5.12.2022 - 09:22 Güncelleme: 5.12.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Suriye'de operasyon: DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerindeki operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü Cerablus ve El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca istihbari çalışmalar yapıldı.

13'Ü DEAŞ'LI ÇIKTI
Cerablus ve Bab bölgesinde 3 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda; taban genişletme, propaganda, eleman temini ile istihbarat toplama faaliyetleri yürüten ve aynı zamanda da eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen aralarında örgütün sözde maliye emirinin de bulunduğu 13 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Aynı gün Münbiç bölgesinden eylem amaçlı Cerablus bölgesine gönderildiği tespit edilen 5 PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu da gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda patlamaya hazır 10 kilogram el yapımı bomba düzeneği, 4 bomba elektronik devre kartı, Kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ve 253 fişek ele geçirildi.
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