Şırnak'ta PKK/KCK ve FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerk PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Kasım-04 Aralık tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik il genelinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüpheli ise emniyette alınan ifadesinin akabinde serbest bırakıldığı öğrenildi.