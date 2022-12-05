Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji 5 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son tahminlerine göre; Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu, Kars ve Ardahan çevreleri kar yağışlı olacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte yeni haftanın gün gün hava raporu...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bursa'nın ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlı
EGE
Kuzey kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 10°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 9°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, °C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık