Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Kastamonu kıyıları, Sinop, Kars ve Ardahan çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Marmara'nın güneyi ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İşte yeni haftanın gün gün hava raporu...Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bursa'nın ve Balıkesir'in kuzeyi ile Çanakkale'nin doğusunun hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra il geneli hafif sağanak yağışlıKuzey kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 22°CAz bulutluANTALYA °C, 21°CAz bulutluISPARTA °C, 16°CAz bulutluMERSİN °C, 22°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU 10°C, °CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU 9°C, °CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 14°C, °CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, °CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.RİZE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıTOKAT °C, 10°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AĞRI °C, 6°CParçalı bulutluERZURUM °C, 4°CParçalı bulutluMALATYA °C, 10°CParçalı bulutluVAN °C, 7°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CAz bulutlu ve açıkANTEP °C, 15°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 13°CAz bulutlu ve açıkURFA °C, 17°CAz bulutlu ve açık