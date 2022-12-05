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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan TSK'ya iftira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışman kadrosu tartışılmaya devam ediyor. FETÖ elebaşı Gülen'den teşekkür mesajı alan Daron Acemoğlu ve ABD'li Jeremy Rifkin'in ardından Hacer Foggo'da eleştirilen bir diğer isim oldu. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi’nin kurucusu ve Koordinatörü olan Hacer Foggo'nun PKK'ya destek tweetleri ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan TSK'ya iftira
Ekleme: 5.12.2022 - 11:05 Güncelleme: 5.12.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan TSK'ya iftira
CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Hacer Foggo'nun TSK'ya 'çocuk katili' iftirasında bulunduğu tweetleri ortaya çıktı.

TSK'YA İFTİRA
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo atmış olduğu tweette TSK'ya yönelik, 'Siz eğitim yaparken “Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi”ne göre 44 çocuk öldürüldü.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan TSK'ya iftira
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