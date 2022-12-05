Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı: 1,5 yıl sonra ilk yavaşlama

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamların açıkladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 2,88 artış gösterdi. Kasım'da yıllık enflasyon ise yüzde 84,39 oldu. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 85,51 olarak kaydedilmişti. 1,5 yıl sonra ilk yavaşlamanın yaşandığı enflasyonda öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen İTO endekslerinden de kasım ayı için yavaşlama sinyali gelmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyonu oranını saat 10:00'da açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. Enflasyon oranı (TÜFE) Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti.Kasım'da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 68,91 olarak kaydedildi. Ekim'de yıllık çekirdek enflasyon yüzde 70,45 olarak gerçekleşmişti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.Merkez Bankası anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.