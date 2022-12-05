Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik 'Kızılelma' teknesiyle denize açıldı. Özdemir, oltasına takılan canlıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.Özdemir, yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de görülen Ak Lagos'u yakaladığını ve bunun heyecan verici olduğunu söyledi. Saros Körfezi'nde oltayla avlanırken, Akdeniz'de görülen Ak Lagos'u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de yakaladı.Ak Lagos'un yakalanma anlarını ise saniye saniye videoya alan Özdemir, daha sonra balığı tekrar denize bıraktı. İlker Özdemir, araştırmaları sonucu tuttukları balığın derin su lagosu diye geçtiğini belirterek, “Ama derin su balığı olduğu için Ak Lagos diye geçiyor. Bunu araştırdık ve teyidini aldık. Kuzey Ege'de ilk kez görüldü. Biz de ilk kez yakaladık.Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını bize gösteriyor” dedi. Balıkçının oltasına takıldı En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı