  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,60 - 19,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik teknesiyle açıldığı Saros Körfezi'nde, derin su canlısı yakaladı. En son 50 yıl önce görülen canlı türü büyük heyecan yaşattı.

Ekleme: 5.12.2022 - 10:40 Güncelleme: 5.12.2022 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı
Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, 11 metrelik 'Kızılelma' teknesiyle denize açıldı. Özdemir, oltasına takılan canlıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Özdemir, yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de görülen Ak Lagos'u yakaladığını ve bunun heyecan verici olduğunu söyledi. Saros Körfezi'nde oltayla avlanırken, Akdeniz'de görülen Ak Lagos'u 50 yıl sonra ilk kez Kuzey Ege'de yakaladı.

Ak Lagos'un yakalanma anlarını ise saniye saniye videoya alan Özdemir, daha sonra balığı tekrar denize bıraktı. İlker Özdemir, araştırmaları sonucu tuttukları balığın derin su lagosu diye geçtiğini belirterek, “Ama derin su balığı olduğu için Ak Lagos diye geçiyor. Bunu araştırdık ve teyidini aldık. Kuzey Ege'de ilk kez görüldü. Biz de ilk kez yakaladık.
 
Bu da popülasyonun çok net bir şekilde canlandığını bize gösteriyor” dedi. Balıkçının oltasına takıldı En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı
Fransız L'Humanite gazetesinden skandal 'kimyasal silah' manşeti: Erdoğan'ı hedef gösterdiler
Bakan Bozdağ: 6'lı masanın anayasa düzenlemesine ilişkin teklif ucube bir teklif
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: 'Pepsi, Where's My Jet'i izleyenler büyük tepki gösterdi
CHP'li İBB'ye yönelik terör soruşturmasında flaş! İçişleri Bakan Yardımcısı tarih verdi
Bakan Nebati: Enflasyonda düşüş trendine girdik
Kaplan Yunanistan'ın gündeminde! Önemli bir noktaya dikkat çektiler
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Hacer Foggo'dan TSK'ya iftira
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı: 1,5 yıl sonra ilk yavaşlama
PKK'nın elindern kaçarak teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: Gayrimeşru doğan çocuklar toplatılıp terörist yapılıyor
Rifkin'de de anlaşamadılar: Kılıçdaroğlu’nun ABD’li danışmanı 6’lı masayı böldü
İETT Otobüsü ile Tramvay çarpıştı: Yaralılar var
MİT'ten nokta operasyonu... PKK/YPG Ayn İsa eyaleti sorumlusu etkisiz...
Bakan Soylu: Kökünü kurutana kadar devam edeceğiz
Suriye'de operasyon: DEAŞ ve PKK'lı 18 terörist yakalandı
Miçotakis Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nı dinletti: Kendi ordusuna güvenmiyor
Asgari ücret görüşmeleri öncesi gözler enflasyon verilerinde...
İYİ Parti'nin Rize kongresinde kavga! Yumruklar havada uçuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere pedagojik formasyon müjdesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi!
Ümit Özdağ LGBT sapkınlarına arka çıktı! 'Bu tercihtir devletin de bir şey söyleme hakkı yoktur'
Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

İstanbul'da 16 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Balıkçının oltasına takıldı: En son 50 yıl önce görülmüştü tekrar ortaya çıktı

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı: Bu kadarını kimse beklemiyordu hepsi saray hanedanına aitmiş

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi

Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi