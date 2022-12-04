MSB açıkladı... 5 FETÖ'cü ve 1 PKK/PYD'li terörist yakalandı

MSB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.