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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti. Baykal'ın seçim kampanyasında görev almak istediğini söylediği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret!
Ekleme: 31.12.2022 - 01:32 Güncelleme: 31.12.2022 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti.

Görüşmede CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal'ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu.

'KAMPANYADA GÖREV ALMAK İSTİYORUM'

Gündemdeki son konuların görüşüldüğü ziyarette Baykal'ın 'Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum' dediği belirtildi.
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret!
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