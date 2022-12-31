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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik tedbirleri en üst seviyede

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 bin güvenlik personelinin görevde olduğunu belirterek alınan önlemlerin en üst seviyede olduğunu söyledi.

Ekleme: 31.12.2022 - 18:22 Güncelleme: 31.12.2022 - 18:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik tedbirleri en üst seviyede
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yılbaşı için alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

49 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Vali Yerlikaya, 'Emniyetimiz 46 bin 509 personeli ile jandarmamız 2 bin 314 personeli ile mavi vatanda güvenik ve asayişi yürüten sahin güvenlik güçlerimiz 210 personeli ile toplamda 49 bin 33 arkadaşımız bugün saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar hepsi dört gözle şehrimizin güvenliği için çalışıyor.' dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN YENİ YIL TEBRİĞİ

Görevi başında olan personellerin yeni yıllarını tebik eden Yerlikaya, 'Öncelikle şehrimizin güvenliği için görevi başında olan bu kardeşlerimizin yeni yıllarını tebrik ediyorum. 2023 yılı Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının olduğu bir yıl.' ifadelerini kullandı.
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