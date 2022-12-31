İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Güvenlik tedbirleri en üst seviyede

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yılbaşı için alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.Vali Yerlikaya, 'Emniyetimiz 46 bin 509 personeli ile jandarmamız 2 bin 314 personeli ile mavi vatanda güvenik ve asayişi yürüten sahin güvenlik güçlerimiz 210 personeli ile toplamda 49 bin 33 arkadaşımız bugün saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar hepsi dört gözle şehrimizin güvenliği için çalışıyor.' dedi.Görevi başında olan personellerin yeni yıllarını tebik eden Yerlikaya, 'Öncelikle şehrimizin güvenliği için görevi başında olan bu kardeşlerimizin yeni yıllarını tebrik ediyorum. 2023 yılı Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının olduğu bir yıl.' ifadelerini kullandı.