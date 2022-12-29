Bakan Nureddin Nebati'den esprili EYT paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği EYT açıklamasını yaptı. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen ve 5.7 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede 'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusu cevap buldu. Başkan Erdoğan EYT'de yaş şartının olmayacağını söyledi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili sosyal medyadan esprili bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati "EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT düzenlemesiyle ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi açıklamalarda bulundu.BAŞKAN ERDOĞAN CANLI YAYINDA EYT MÜJDESİNİ DUYURDUBaşkan Erdoğan 'EYT'de yaş sınırı olacak mı?' sorusunun cevabını canlı yayında açıkladı. EYT için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantı gerçekleştirildi. EYT düzenlemesi bugün netlik kazandı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası EYT açıklaması yaptı.EYT'DE YAŞ ŞARTI OLMAYACAKBaşkan Erdoğan şunları söyledi: EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.BAKAN NEBATİ: EYT Mİ? HAYIRLI OLSUNBu açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, daha önceden basın mensuplarının kendisine yönelttiği EYT ile ilgili soruya verdiği cevaba gönderme yaparak, 'EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun!' ifadelerini kullandı.