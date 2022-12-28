Kırklareli'nde yılbaşı öncesi 5 bin 745 litre sahte içki bulundu

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Lüleburgaz, Babaeski ile Vize ilçelerinde kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlar düzenledi.İçki satışı ve sunumu yapılan iş yerleri denetlenirken, 1024 kişi sorgulandı.Yılbaşı öncesi sahte içkiye darbe vurulduAdreslerde yapılan aramalarda ise yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 5 bin 745 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.