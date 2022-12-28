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İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var

İstanbul'da açtıkları gece kulübü ve pavyonlarda fuhuş yaptırdıkları temin edilen kişilere yönelik yapılan dev operasyonda Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 57 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 17'sinin şüpheli 24'ünün mağdur kadın 16'sının ise müşteri olduğu öğrenildi. Kadınlardan çoğunun Ukrayna ve Rusya'dan turist vizesi ile geldikleri belirlenirken bir kadının asıl mesleğinin ülkesinde dans öğretmeni olduğu belirtildi. İşte İstanbul'daki fuhuş operasyonuna ilişkin detaylar...

Ekleme: 28.12.2022 - 11:54 Güncelleme: 28.12.2022 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de varBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatıyla İstanbul genelinde fuhuşla mücadele amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ahlak Büro Amirliği görevlilerince teknik ve fiziki takip başlatıldı.

İstanbul'da dev fuhuş operasyonu! 24 mağdur kadın kurtarıldı: Aralarında dans öğretmeni de var
Yaklaşık 4 ay süre ile yapılan çalışma sonucunda amca olarak tanınan çete lideri ile onun oğul ve yeğenlerinin başını çektiği 10 erkek 7 kadın olmak üzere toplamda 17 şüpheli tek tek tespit edildi.

DANS ÖĞRETMENİ FUHUŞ OPERASYONUNDA

İddiaya göre çete içerisinde bulunan kadınlar başka kadınlarla irtibat kurup buradaki maddi kazancın yüksek olduğunu söyleyerek kendi yanlarına çekiyorlardı.

Özellikle Rusya ve Ukrayna üzerinden turist vizesi ile İstanbul'a gelip 3 ay kalan kadınlar bu süre zarfında bu mekanlarda çalıştırılıyor kalacak yer ve iş temin ediliyordu.

Rusya'dan gelen bir kadının asıl mesleğinin dans öğretmeni olduğu öğrenildi.

34 ADRESE BASKIN

Yapılan bu tespitlerin ardından Ahlak Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması, suç delillerine el konulması, şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacı ile, Büyükçekmece, Kâğıthane, Başakşehir ve Silivri ilçeleri olmak üzere toplam 34 değişik adreste ve Büyükçekmece ilçesinde bulunan 2 gece kulübünde 23 Aralık gecesi operasyon yaptı.

AMCA VE YEĞENLER YAKALANDI

Yapılan eş zamanlı operasyonda suça 57 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 17'sinin şüpheli şahıs olduğu 24'ünün ise mağdur kadınlar olduğu 16'sının ise baskın sırasında ve sonradan tanık olarak çağrılan müşteriler olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin arasında amca olarak bilinen çete ele başı ve yeğenlerini de olduğu belirtildi.

Ev aramalarında ele geçen 18 adet cep telefonu, 18 adet simkart, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek el konulmak üzere muhafaza altına alındı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 17 şüpheli dün emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

22 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Kurtarılan 24 kadından yabancı uyruklu olan 22'si ise sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.
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